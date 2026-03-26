Darts: Irre Big-Fish-Show von Littler in Berlin

David Funk 26.03.2026 • 22:59 Uhr Luke Littler sichert sich in Berlin den Tagessieg. Das Finale gegen Michael van Gerwen beendet er auf spektakuläre Weise.

Luke Littler hat sich bei der deutschen Darts-Party vor 12.000 Zuschauern in Berlin den zweiten Tagessieg in Folge in der Premier League (live bei SPORT1) eingefahren. Es war der dritte Abenderfolg in dieser Saison für den Darts-Dominator.

Der Engländer bezwang im Finale Michael van Gerwen höchst spektakulär mit 6:4 in den Legs. Zu seinem ersten Spiel wurde der Doppel-Weltmeister in der deutschen Hauptstadt noch mit Pfiffen empfangen. Er revanchierte sich mit zwei Highlights im Finale.

Darts: Littler trotzt Pfiffen und glänzt mit Big-Fish-Show

„Die Pfiffe gab es nur zu Beginn und nicht während des Spiels. Probs an die deutschen Fans“, ordnete SPORT1-Experte Max Hopp ein. Die kleinen Unmutsbekundungen schienen Littler aber nur anzustacheln.

Im Endspiel gegen MvG gab der Engländer eine 3:0-Führung noch aus der Hand. Nach dem 3:3-Ausgleich zog Littler jedoch wieder davon. Dann wurde es höchst spektakulär. Zum 5:3 checkte er den „Big Fish“ (170er-Finish). Beim Stand von 5:4 ließ van Gerwen einen Dart auf Doppel liegen, während Littler erneut 170 Punkte Rest hatte.

Es kam, wie es kommen musste. Der Dominator trat ans Oche und checkte den „Big Fish“ zum zweiten Mal – und das zum Matchgewinn! Ein spektakuläres Ende einer großen deutschen Darts-Party. Zur Belohnung schnappte sich Littler auch noch die Tabellenführung der Premier League.

„Ein Wahnsinns-Ding, ein Wahnsinns-Ding“

„Ein Wahnsinns-Ding, ein Wahnsinns-Ding“, rang SPORT1-Kommentator Basti Schwele nach Worten. „Ein großer Stich in das Herz von Michael van Gerwen“, analysierte auch Hopp.

„Es war ein besonderer Moment auf der Bühne. Es hat sich sehr gut angefühlt“, sagte Littler selbst im Anschluss am SPORT1-Mikrofon.

Nach souveränen Siegen über Stephen Bunting und Gerwyn Price, die er jeweils mit 105,72 und 108,58 Punkten im Drei-Dart-Average abfertigte, gelang ihm auch im Finale ein am Ende souveräner Auftritt.

Sein Finalgegner aus den Niederlanden hatte zuvor Luke Humphries und Josh Rock bezwungen. Letzterem gelang in der deutschen Hauptstadt zumindest der erste Sieg in der diesjährigen Premier League, als er Jonny Clayton emotional in die Knie zwang.

Premier League: Die Spiele der siebten Woche im Überblick

Viertelfinale:

Jonny Clayton – Josh Rock 3:6

Luke Humphries – Michael van Gerwen 3:6

Luke Littler – Stephen Bunting 6:3

Gerwyn Price – Gian van Veen 6:1

Halbfinale:

Josh Rock – Michael van Gerwen 3:6

Luke Littler – Gerwyn Price 6:4

Finale: