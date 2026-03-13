Völliger Irrsinn um Darts-Profi

Johannes Vehren 13.03.2026 • 23:08 Uhr Cam Crabtree soll kurzfristig Jonny Clayton bei der European Darts Trophy in Göttingen ersetzen. Der Engländer bekommt davon zunächst nichts mit und befindet sich in den USA.

Das Kuriositäten-Kabinett in der Darts-Welt ist um eine Geschichte reicher - und im Mittelpunkt steht der englische Profi Cam Crabtree.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag teilte die PDC Europe offiziell um 01:05 Uhr mit, dass Luke Humphries und Jonny Clayton nicht bei der European Darts Trophy in Göttingen (LIVE auf SPORT1) an den Start gehen und von Karel Sedlacek sowie Crabtree ersetzt werden. Beide standen als Ersatzkandidaten auf der Reserveliste des Turniers.

Darts-Profi fliegt in die USA

Crabtree meldete sich am Freitagnachmittag um 14:23 Uhr auf X zu Wort und schrieb mit einer Portion Selbstironie: „Es ist schon lächerlich, wenn man vergisst, dass man auf der Reserveliste steht, deshalb für eine Woche nach Amerika fliegt und schon nach einem Tag dort angerufen und gefragt wird, ob man nach Deutschland kommen kann.“

Da die Auslosung für das Event schon stattgefunden hatte, müssen die beiden Nachzügler nicht in der 1. Runde am Freitag antreten, sondern übernehmen die jeweilige Setzlistenposition der beiden Darts-Stars - und stehen damit schon in der 2. Runde, die am Samstag ausgetragen wird.

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Crabtree hat finanzielle Fragen

Der 22-jährige Crabtree befindet sich nun in einer misslichen Lage, die er jedoch mit Humor nimmt. Er musste dann am Freitag spontan entscheiden, ob er den weiten Weg aus den USA nach Göttingen auf sich nimmt oder seine kurzfristige Teilnahme absagt.

Um 18:49 setzte Crabtree dann den nächsten Post ab, denn in seinen Überlegungen spielte auch das Finanzielle eine wichtige Rolle, er fragte auf X: „Gibt es hier jemanden, der mir erklären kann, wie es funktioniert, da ich in Runde zwei bin? Ich glaube, ich bekomme 2000 Pfund, weil ich nachgerückt bin, aber nicht die 3500 Pfund, weil ich mich nicht für Runde zwei qualifiziert habe? Ist das richtig?“

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PDC Europe nimmt Stellung

Daraufhin war es auf seinen Social-Kanälen ruhig. SPORT1 fragte deshalb bei der PDC Europe nach, ob es einen Austausch mit Crabtree gab. Der Verband zeigte sich sehr optimistisch, dass der 22-Jährige nach Göttingen reisen wird.