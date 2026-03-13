Darts: "Ich habe Schmerzen" - Clayton enthüllt Krankheit

SPORT1 13.03.2026 • 08:06 Uhr Jonny Clayton feiert in der Premier League am Donnerstag den Tagessieg. Danach enthüllt er eine Krankheit.

Darts-Star Jonny Clayton leidet an der Krankheit Gicht. Das enthüllte der Waliser am Donnerstagabend nach seinem Tagessieg in der Premier League.

„Ich bin sehr stolz auf mich. Offensichtlich humple ich, weil ich an Gicht leide”, erläuterte der 51-Jährige bei SPORT1. „Ich habe heute Abend nicht viel erwartet, aber den zweiten Tagessieg eingefahren. Deswegen habe ich ein großes Lächeln im Gesicht.“

„Ich habe Schmerzen in meinem linken Knöchel, deswegen ist es schwer für mich zu laufen“, fuhr Clayton fort, gab jedoch Entwarnung: „Glücklicherweise aber nicht in meinem Arm und die Darts sind gut geflogen.“

Darts: Tritt Clayton in Göttingen ans Oche?

Ob er am Freitag bei der European Darts Trophy in Göttingen am Start sein wird, wusste Clayton am Vortag noch nicht.