Die Belgian Darts Open LIVE im TV, Stream und Ticker - Wie weit kommt Schindler?

SPORT1 22.03.2026 • 11:00 Uhr Bei den Belgian Darts Open steht der Finaltag an. Mit Martin Schindler ist auch noch ein Deutscher im Rennen. Kann er die Top-Stars um Luke Littler ärgern?

Jetzt wird es richtig ernst bei den Belgian Darts Open! In Wieze stehen am Sonntag gleich das Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale an.

Am dritten Turniertag des dritten von insgesamt 15 Turnieren auf der European Tour der PDC ist auch noch Martin Schindler dabei. Zudem greifen auch zahlreiche weitere Top-Stars nach dem Titel.

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Kann Schindler weiter für Furore sorgen?

Die deutsche Nummer-eins Schindler steht nach einem starken Auftritt am Samstag zurecht im Achtelfinale. Er setzte sich im Zweitrundenmatch gegen den Iren William O’Connor mit 6:3 in den Legs durch.

Für Schindler war es der erste Sieg auf der European Tour in diesem Jahr, nachdem er bei den ersten beiden Events jeweils sein Auftaktmatch verloren hatte. Im Achtelfinale trifft er auf den Belgier Andy Baetens der überraschend Stephen Bunting mit 6:4 geschlagen hatte.

Littler will nächsten Titel

Ebenfalls noch im Rennen um den Titel ist Luke Littler. Der amtierende Weltmeister trifft im Achtelfinale auf Niels Zonneveld.

Mit Luke Humphries, Jonny Clayton und Michael van Gerwen wollen zudem viele weitere Top-Spieler das Turnier in Belgien gewinnen.

Die Achtelfinal-Spiele im Überblick:

Luke Littler vs. Niels Zonneveld

Danny Noppert vs. Ryan Searle

Jonny Clayton vs. Ross Smith

Andy Baetens vs. Martin Schindler

Luke Humphries vs. Jermaine Wattimena

Kim Huybrechts vs. Chris Dobey

Michael van Gerwen vs. Daryl Gurney

Cristo Reyes vs. Ryan Joyce

Die European Tour im Überblick

Bis zum Viertelfinale werden die Matches im Modus „Best of 11 Legs“ ausgetragen. Im Halbfinale geht es mit „Best of 13 Legs“ weiter, ehe im Finale „Best of 15 Legs“ gespielt wird.