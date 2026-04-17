Darts: "Er bekommt Schlag auf Schlag, und dieser sitzt"

Niklas Senger 17.04.2026 • 12:12 Uhr Raymond van Barneveld hinkt sportlich meist nur noch hinterher. Nach einer öffentlichen Attacke eines ehemaligen Kollegen wurde er nun offenbar hart getroffen.

Die goldenen Zeiten des viermaligen BDO- und einmaligen PDC-Weltmeisters Raymond van Barneveld scheinen längst vorbei. Seit der Niederländer ein Jahr nach seinem Karriereende infolge der Darts-WM 2020 zurückkehrte, sucht er seine Form.

Zuletzt musste van Barneveld jedoch auch eine öffentliche Attacke von Ex-Profi Dick van Dijk einstecken, die offenbar Spuren hinterlassen hat. Der ehemalige WDF-World-Cup-Sieger sagte bei Panorama über „Barney“, mit dem er früher eine Zeit lang gemeinsam reiste, unter anderem: „Er hat völlig den Blick auf die Realität verloren, der größte Narzisst, den es gibt.“

„Ich weiß nicht, ob noch mehr kommt, aber das hat bei Raymond schon reingehauen. Es war für ihn unangenehm zu lesen und zu hören“, schilderte Landsmann Vincent van der Voort im Podcast „Darts Draait Door“ und erklärte: „Es ist nicht so, dass das die erste Ohrfeige des Jahres für Raymond ist. Er bekommt Schlag auf Schlag, und dieser sitzt.“

„Hoffe das es für Raymond glimpflich ausgeht“

Van Dijk hatte sich auch kritisch über weitere niederländische Darts-Spieler geäußert, darunter auch Co Stompé. „Er hat etwas gegen van Barneveld und Stompé, die beiden kommen nicht gut weg. Es waren viele unschöne Dinge und nicht sehr positiv“, sagte van der Voort.

Weiter meinte er: „Ich kenne Dick seit dreißig Jahren. Er ist eine sehr markante Persönlichkeit. Er sagt alles, was er denkt, und haut alles raus. Mit ihm kann man unglaublich lachen und er hat sehr viel Humor. Aber was er jetzt alles von sich gibt, zeigt doch, dass da alter Groll hängen geblieben ist.“