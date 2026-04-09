Darts: Karriereende? Ex-Profi mit Rat an van Barneveld

Johannes Vehren 09.04.2026 • 23:12 Uhr Raymond van Barneveld ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Ein niederländischer Ex-Profi legt dem 58-Jährigen ein baldiges Karriereende nah, wenn sich seine Leistung nicht schnell verbessert.

Wie lange spielt Raymond van Barneveld noch professionell Darts? Nachdem der 58-Jährige nach der Weltmeisterschaft 2020 seine Karriere beendet hatte, kehrte er bereits ein Jahr später aus finanziellen Gründen wieder zurück. Doch die Form vergangener Tage hat er aktuell nicht.

Der niederländische Ex-Profi Vincent van der Voort hat seinem Landsmann nun im Interview mit Online Darts vorsichtig einen Rücktritt nahegelegt – auch wenn es ihm offensichtlich schwerfiel.

Denn eigentlich schätzt er Barney sehr: „Ich halte ihn für einen der fünf oder sechs besten Spieler aller Zeiten“, sagte van der Voort zunächst. Dann folge das große Aber: „Die letzten anderthalb Jahre tun seiner ‚Legacy‘ nicht gut.“

Van Barneveld verliert gegen deutsche Überraschung

Darüber hinaus hatte der Weltmeister von 2007 auch wenige Tage zuvor bei einem Players-Championship-Turnier gegen die Nummer 95 der Welt, Tytus Kanik, das Nachsehen. Insgesamt absolvierte van Barneveld in diesem Jahr 16 Partien und gewann davon lediglich fünf.