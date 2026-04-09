Darts: Karriereende? Ex-Profi mit Rat an van Barneveld

Wie lange spielt Raymond van Barneveld noch professionell Darts? Nachdem der 58-Jährige nach der Weltmeisterschaft 2020 seine Karriere beendet hatte, kehrte er bereits ein Jahr später aus finanziellen Gründen wieder zurück. Doch die Form vergangener Tage hat er aktuell nicht.
Barney? „Dann sollte er aufhören“
Der niederländische Ex-Profi Vincent van der Voort hat seinem Landsmann nun im Interview mit Online Darts vorsichtig einen Rücktritt nahegelegt – auch wenn es ihm offensichtlich schwerfiel.
Denn eigentlich schätzt er Barney sehr: „Ich halte ihn für einen der fünf oder sechs besten Spieler aller Zeiten“, sagte van der Voort zunächst. Dann folge das große Aber: „Die letzten anderthalb Jahre tun seiner ‚Legacy‘ nicht gut.“
Van Barneveld verliert gegen deutsche Überraschung
Van Barneveld ist die Nummer 37 der Welt und gewinnt seine Partien nur noch vereinzelt. Am vergangenen Wochenende verlor der 58-Jährige beispielsweise in der ersten Runde beim German Darts Grand Prix gegen den Deutschen Marcel Hausotter, der völlig überraschend einen sensationellen Sieg bejubeln durfte.
Darüber hinaus hatte der Weltmeister von 2007 auch wenige Tage zuvor bei einem Players-Championship-Turnier gegen die Nummer 95 der Welt, Tytus Kanik, das Nachsehen. Insgesamt absolvierte van Barneveld in diesem Jahr 16 Partien und gewann davon lediglich fünf.
Deshalb lautete van der Voorts Rat an seinen Landsmann: „Wenn es nicht schnell besser wird, sollte er aufhören. Aber am Ende ist das seine Entscheidung. Er hat das Recht, selbst zu wählen.“