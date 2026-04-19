Darts: Gala-Vorstellung von Schindler

Brillanter Sieg von Martin Schindler! Die deutsche Nummer eins hat am Sonntagnachmittag Jonny Clayton mit 6:1 geschlagen und steht damit im Viertelfinale des European Darts Grand Prix (Das ganze Turnier LIVE auf SPORT1). Schindler trifft am Sonntagabend auf Gerwyn Price.
Gala-Vorstellung von Schindler
Der Deutsche spielte einen Average von 100,98 Punkten, gepaart mit einer Doppelquote von 66,67 Prozent. Er dominierte die Partie und führte zwischenzeitlich mit 5:0.
Zuschauer feuern Schindler lautstark an
Nachdem Clayton, der die Tabelle der Premier League souverän anführt, sein erstes Leg gewonnen hatte, spielte Schindler im siebten Leg sechs perfekte Darts. Letztlich beendete der 29-Jährige das Duell mit einem 10-Darter.
Die Zuschauer in Sindelfingen feuerten ihren Landsmann über die gesamte Partie lautstark an. Immer wieder waren „Martin Schindler, olé“ sowie „Oh, wie ist das schön…“ zu hören. Nachdem Schindler seinen ersten Matchdart getroffen hatte, stand ihm die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Der 29-Jährige war sehr glücklich über seine starke Performance, denn am Vortag erlebte er noch eine Achterbahnfahrt der Gefühle, als er Damon Heta im Decider schlug.