Darts: Gala-Vorstellung von Schindler

Johannes Vehren 19.04.2026 • 16:44 Uhr Martin Schindler marschiert ins Viertelfinale des European Darts Grand Prix. Die deutsche Nummer lässt Top-Star Jonny Clayton keine Chance.

Brillanter Sieg von Martin Schindler! Die deutsche Nummer eins hat am Sonntagnachmittag Jonny Clayton mit 6:1 geschlagen und steht damit im Viertelfinale des European Darts Grand Prix (Das ganze Turnier LIVE auf SPORT1). Schindler trifft am Sonntagabend auf Gerwyn Price.

Der Deutsche spielte einen Average von 100,98 Punkten, gepaart mit einer Doppelquote von 66,67 Prozent. Er dominierte die Partie und führte zwischenzeitlich mit 5:0.

Zuschauer feuern Schindler lautstark an

Nachdem Clayton, der die Tabelle der Premier League souverän anführt, sein erstes Leg gewonnen hatte, spielte Schindler im siebten Leg sechs perfekte Darts. Letztlich beendete der 29-Jährige das Duell mit einem 10-Darter.