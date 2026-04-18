Darts heute live im Free-TV, Gratis-Stream und Ticker - European Darts Grand Prix mit Schindler, Springer und Co.

SPORT1 18.04.2026 • 09:58 Uhr Im Glaspalast von Sindelfingen fliegen am Wochenende wieder die Pfeile: Der European Darts Grand Prix ist der nächste Stop der European Tour. Drei deutsche Spieler sind noch im Rennen. SPORT1 überträgt LIVE.

Die PDC European Tour ist zurück! Von Freitag bis Sonntag wird im altehrwürdigen Glaspalast von Sindelfingen der European Darts Grand Prix ausgetragen. Es ist das fünfte von insgesamt 15 Events der Turnierserie.

Nach der ersten Runde am Freitag sind von sechs deutschen Startern noch drei im Rennen. Einer davon ist Martin Schindler, der als gesetzter Spieler erst in der zweiten Runde einsteigt und dort am Samstagabend auf Damon Heta trifft. Zuvor steht bereits ab 13 Uhr die Nachmittagssession auf dem Programm.

Darts live: So können Sie den European Darts Grand Prix verfolgen

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SPORT1 überträgt das gesamte Wochenende die Darts-Action LIVE. Bis zum Viertelfinale werden die Matches im Modus „Best of 11 Legs“ ausgetragen. Im Halbfinale geht es mit „Best of 13 Legs“ weiter, ehe im Finale „Best of 15 Legs“ gespielt wird.

Springer gegen Titelverteidiger gefordert

Titelverteidiger ist der Schotte Gary Anderson, der im vergangenen Jahr für ein Finale der besonderen Art gesorgt hatte: Der „Flying Scotsman“ schrubbte seinen Gegner Andrew Gilding im Endspiel humorlos mit einem 8:0-Whitewash vom Board.

Der 54-Jährige, der aufgrund des Reiseaufwands nur an ausgewählten European-Tour-Events teilnimmt, trifft nun am Samstag in der zweiten Runde auf Niko Springer. Der „Meenzer Bub“ gewann sein Auftaktmatch gegen den deutschen Debütanten Robin Masino souverän mit 6:1. Er und Anderson treten gegen 15.30 Uhr im drittletzten Match der Nachmittagssession ans Oche.

Derweil jubelte Michael Unterbuchner am Freitag bei seinem 6:5-Sieg gegen William O’Connor. Der Münchner steht in Runde zwei Michael van Gerwen gegenüber.

European Darts Grand Prix: Die Spiele der Deutschen

2. Runde (Samstag)