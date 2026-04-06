Darts: Springer kann Coup nicht vergolden

Daniel Höhn 06.04.2026 • 15:09 Uhr Der Lauf von Niko Springer beim German Darts Grand Prix ist beendet. Michael Smith lässt dem Deutschen kaum eine Chance.

Nach dem Coup gegen Michael van Gerwen hat Niko Springer das Viertelfinale beim German Darts Grand Prix (Jetzt LIVE auf SPORT1) in München verpasst. Der Deutsche unterlag „Bully Boy“ Michael Smith am Montagnachmittag mit 4:6 in Legs.

Dabei gelang Smith unter anderem im zweiten Leg ein „Shanghai-Finish“ von 120. Auch danach ließ der Engländer Springer keine Chance und ging zwischenzeitlich mit 4:0 in Führung.

Darts: Springers Aufholjagd bleibt unbelohnt

Im fünften Leg glückte Springer ein Break, ehe Smith mit dem 5:1 den Sieg vor Augen hatte. Doch Springer gelang noch ein weiteres Break zum 2:5. Das achte Leg brachte den Deutschen sogar auf 3:5 heran.

Auch im Anschluss ging die Aufholjagd von Springer weiter. Er verkürzte auf 4:5. Zu mehr reichte es aber nicht mehr, denn im zehnten Leg machte Smith alles klar und entschied das Match für sich.