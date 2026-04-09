Überraschungsmann der Darts-WM muss Spitznamen ändern

Niklas Trettin 09.04.2026 • 15:47 Uhr WM-Überflieger Justin Hood muss seinen Spitznamen „Happy Feet“ aufgeben. Hintergrund ist eine Copyright‑Beanstandung der Rechteinhaber eines gleichnamigen Films.

Justin Hood hat in kürzester Zeit einen großen Aufstieg in der Darts-Welt erlebt, nun zwingt ihn ein rechtliches Problem zu einem Einschnitt abseits der Bühne. Der Engländer muss seinen bisherigen Spitznamen aufgeben, weil es im Zusammenhang mit Copyright-Fragen zu einer formellen Beanstandung gekommen ist.

Der 32-Jährige spielte bislang unter dem Beinamen „Happy Feet“. Aufgrund einer Beschwerde der Rechteinhaber des gleichnamigen Animationsfilms wird das jedoch in Zukunft nicht mehr möglich sein. Das Filmstudio machte geltend, dass der Ausdruck markenrechtlich geschützt ist und im kommerziellen Umfeld – etwa bei Walk-ons, Merchandise oder offiziellen PDC-Auftritten – nicht weiter genutzt werden darf.

Darts: Hoods neuer Spitzname noch nicht bekannt

Hood bestätigte das Anliegen und reagierte bei talkSPORT. Er erklärte dabei, dass es sich nicht um einen Rechtsstreit handele, sondern um eine klare Vorgabe, der man nachkommen müsse. Sein Team habe beschlossen, den Spitznamen künftig nicht mehr zu verwenden, um mögliche juristische Konsequenzen zu vermeiden. Eine Auseinandersetzung mit den Rechteinhabern sei zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt gewesen.

„Wir sind gerade dabei, das alles zu klären. ‚Happy Feet‘ muss leider weg, also suchen wir gerade nach etwas Neuem”, sagte Hood. Der Engländer liegt aktuell auf Platz 53 der Order of Merit und sorgte bei der zurückliegenden Darts-Weltmeisterschaft für Aufsehen, als er bei seinem Debüt das Viertelfinale erreichte.