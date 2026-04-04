Deutsche Darts-Sensation! Hausotter bezwingt Legende

Johannes Vehren , Benjamin Zügner 04.04.2026 • 22:26 Uhr Marcel Hausotter gewinnt sensationell sein erstes Spiel auf einer PDC-Bühne und schlägt Legende Raymond van Barneveld. Nach dem Triumph gibt es bei ihm und den deutschen Fans kein Halten mehr.

Was für ein Sieg von Marcel Hausotter! Bei seinem dritten Auftritt auf der European Tour nach 2014 und 2023 ist dem deutschen Darts-Spieler sein erster Sieg gelungen. Der 34-Jährige schlug am Samstagabend in der 1. Runde des German Darts Grand Prix (Das ganze Turnier LIVE auf SPORT1) in München die Legende Raymond van Barneveld mit 6:4.

Hausotter nutzte direkt seinen ersten Matchdart auf die Doppel-20. Seine Freude kannte keine Grenzen: Er ballte seine Fäuste, schrie das Glück aus sich heraus und feierte mit den deutschen Fans im Münchner Zenith. Die Zuschauer hatten den Underdog bereits während des Spiels mit lauten „Hausi, Hausi“-Rufen unterstützt.

German Darts Grand Prix: Hausotter ist „mega, mega stolz“

„Die Unterstützung war sensationell, wirklich super“, bedankte sich der 34-Jährige im Interview auf der Bühne und ergänzte: „Ich bin froh, dass meine Frau, mein Kind und der beste Betreuer, den es gibt, dabei sind. Das reicht mir.“

Kurz danach freute sich Hausotter bei SPORT1 über seinen Sieg: „Ich bin mega, mega stolz, dass ich meine Leistung gebracht habe.“ Er gestand, sein Puls sei noch auf 136 gewesen. Doch auf der Bühne war der Deutsche nach eigener Aussage cool: „Mir ist nichts durch den Kopf gegangen. Ich spiele seit vier Wochen mit neuen Darts und ich weiß, wie ich mit denen werfen muss, um schnell was zu treffen.“

Jonny Clayton wartet auf deutsche Überraschung

„Hausotter! Der macht es tatsächlich!“, feierte SPORT1-Kommentator Basti Schwele nach dem Matchdart und fügte hinzu: „Der gewinnt sein erstes Spiel auf der European Tour und schlägt den großen Raymond van Barneveld. Was ein Boom von Hausi!“ Der Deutsche spielte einen Average von 88,13 Punkten, gepaart mit einer Doppelquote von 37,5 Prozent. Am Sonntagabend trifft Hausotter auf Darts-Star Jonny Clayton.

Van Barneveld, für den es die nächste sehr empfindliche Niederlage ist, kam nur auf 84,52 Zähler im Schnitt, seine Checkoutquote lag bei 28,57 Prozent. Die niederländische Legende ist in diesem Jahr auf der European Tour noch sieglos.

Drama-Sieg von Pietreczko

Im Anschluss folgte Ricardo Pietreczko seinem Landsmann in die 2. Runde. Er besiegte Ian White in einem dramatischen Match mit 6:5. „Pikachu“ nutzte seinen zweiten Matchdart. Seine Erleichterung war ihm nach der Partie deutlich anzumerken. Sein nächster Gegner ist Nathan Aspinall.

Den Abschluss des Samstagabends machten die beiden Deutschen Niko Springer und Jan Schmidt. Springer setzte sich als Favorit knapp mit 6:5 durch. Der „Meenzer Bub“ duelliert sich in der 2. Runde mit dem Titelverteidiger des German Darts Grand Prix, Michael van Gerwen.

In München sind insgesamt sieben deutsche Spieler dabei: Am Freitagnachmittag mussten Finn Behrens (1:6 vs. Ryan Joyce) und Kevin Troppmann (3:6 vs. Ritchie Edhouse) die Segel streichen.