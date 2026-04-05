German Darts Grand Prix live im Free-TV und Livestream bei SPORT1

Da waren es nur noch 32: Beim German Darts Grand Prix steht die zweite Runde auf dem Programm. Weiter geht es am Sonntag um 19 Uhr im Free-TV und im Livestream bei SPORT1.
Nächste deutsche Darts-Sensation?
Noch insgesamt vier deutsche Teilnehmer kämpfen im Münchner Zenith um den Einzug ins Achtelfinale (Das ganze Turnier LIVE auf SPORT1).
Niko Springer, Ricardo Pietreczko, Martin Schindler und Marcel Hausotter sind noch im Rennen. Dass Letzterer noch im Turnier ist, kommt einer kleinen Sensation gleich.
Darts live: So können Sie den German Darts Grand Prix verfolgen:
Der 34-Jährige Hausotter schlug am Samstagabend in der 1. Runde die Legende Raymond van Barneveld mit 6:4. Ob er einen weiteren Coup folgen lassen kann?
Sein nächster Gegner ist Jonny Clayton. Die Partie ist für 20.30 Uhr angesetzt. Pietreczko bekommt es mit Nathan Aspinall zu tun (21.30 Uhr). Schindler misst sich im vorletzten Spiel des Sonntags mit Brendan Dolan (22 Uhr). Die Entscheidung folgt am Montag.
German Darts Grand Prix: Viele große Namen fehlen
Titelverteidiger ist Michael van Gerwen, der im Vorjahr mit einem Neun-Darter für Begeisterung sorgte. Er nimmt es mit Springer auf.
Einige Stars werden die Fans 2026 jedoch vermissen: So wird Weltmeister Luke Littler auch dieses Turnier auf deutschem Boden auslassen, ebenso wie Luke Humphries, der bereits vor einigen Tagen angekündigt hatte, nicht nach München zu reisen.
Auch die Premier-League-Stars Stephen Bunting und Gerwyn Price lassen das Turnier aus, während Chris Dobey und Gary Anderson ebenfalls absagten.