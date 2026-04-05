German Darts Grand Prix live im Free-TV und Livestream bei SPORT1

SPORT1 05.04.2026 • 17:47 Uhr Beim German Darts Grand Prix geht es am Sonntag in die heiße Phase. Kommt es zur nächsten deutschen Darts-Sensation?

Da waren es nur noch 32: Beim German Darts Grand Prix steht die zweite Runde auf dem Programm. Weiter geht es am Sonntag um 19 Uhr im Free-TV und im Livestream bei SPORT1.

Noch insgesamt vier deutsche Teilnehmer kämpfen im Münchner Zenith um den Einzug ins Achtelfinale (Das ganze Turnier LIVE auf SPORT1).

Niko Springer, Ricardo Pietreczko, Martin Schindler und Marcel Hausotter sind noch im Rennen. Dass Letzterer noch im Turnier ist, kommt einer kleinen Sensation gleich.

Darts live: So können Sie den German Darts Grand Prix verfolgen:

Der 34-Jährige Hausotter schlug am Samstagabend in der 1. Runde die Legende Raymond van Barneveld mit 6:4. Ob er einen weiteren Coup folgen lassen kann?

Sein nächster Gegner ist Jonny Clayton. Die Partie ist für 20.30 Uhr angesetzt. Pietreczko bekommt es mit Nathan Aspinall zu tun (21.30 Uhr). Schindler misst sich im vorletzten Spiel des Sonntags mit Brendan Dolan (22 Uhr). Die Entscheidung folgt am Montag.

German Darts Grand Prix: Viele große Namen fehlen

Titelverteidiger ist Michael van Gerwen, der im Vorjahr mit einem Neun-Darter für Begeisterung sorgte. Er nimmt es mit Springer auf.