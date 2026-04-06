Darts: Schindler am Finaltag ausgeschieden

Julius Schamburg 06.04.2026 • 16:39 Uhr Martin Schindler scheidet beim German Darts Grand Prix am Finaltag aus. Nach einem verpatzten Start spielt sein Kontrahent Nathan Aspinall plötzlich groß auf.

Martin Schindler ist beim German Darts Grand Prix (LIVE auf SPORT1) im Achtelfinale ausgeschieden. Deutschlands letzte verbliebene Hoffnung musste sich dem Engländer Nathan Aspinall mit 2:6 in Legs geschlagen geben.

Schindler erwischte einen guten Start und breakte Aspinall direkt im ersten Leg. Die deutsche Nummer eins bestätigte das Break auch und ging mit 2:0 in Führung.

Sechs Legs in Folge! Aspinall mit starkem Run

Die nächsten sechs (!) Legs sicherte sich allerdings allesamt „The Asp“. Mit einem 167er Finish zum zwischenzeitlichen 4:2 sorgte der Engländer dabei für ein echtes Highlight.

Besonders zu Beginn hatten beide Spieler enorme Probleme auf die Doppel. Bei Aspinall stand letzten Endes eine Doppelquote von 20,69 Prozent zu Buche. Bei Schindler waren es 20 Prozent.

Aspinall steigerte sich im Laufe der Partie immer mehr und spielte letztlich 95,46 Punkte im Average. Schindler kam auf 83,04 Punkte.

Im exklusiven SPORT1-Interview hatte Schindler im Vorfeld der Partie noch über seinen neuen Walk-on-Song „In the End“ von Linkin Park gesprochen. Dieser wurde am Montag von den Fans wieder bestens angenommen und sorgte für tolle Stimmung im Zenith.

Darts: Alle deutschen Starter ausgeschieden

Damit sind alle deutschen Teilnehmer in München ausgeschieden. Zuvor hatte Niko Springer sein Achtelfinale gegen Ex-Weltmeister Michael Smith mit 4:6 in Legs verloren.

Aspinall hatte am Sonntag bereits Ricardo Pietreczko im Decider geschlagen. Im Viertelfinale trifft er nun auf seinen Landsmann Andrew Gilding.