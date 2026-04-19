European Darts Grand Prix: Springer gestoppt

Stefan Junold 19.04.2026 • 14:10 Uhr Niko Springer scheidet im Achtelfinale des European Darts Grand Prix aus. Sein Gegner wird seinem eiskalten Ruf gerecht.

Niko Springer ist im Achtelfinale des European Darts Grand Prix (das gesamte Turnier LIVE auf SPORT1) ausgeschieden. Der Deutsche scheiterte vor heimischem Publikum in Sindelfingen mit 4:6 in Legs an Danny Noppert, den er bei seinem European-Tour-Titel in Ungarn im vergangenen Jahr noch im Finale bezwungen hatte.

Springer konnte dabei nicht an seinen hervorragenden Auftritt am Vortag anschließen, als er Titelverteidiger Gary Anderson bezwungen hatte. Er kam nicht über einen Drei-Dart-Average von 87,58 Punkten hinaus. Auch die Doppel fielen mit 30,77 Prozent nicht so sicher wie im bisherigen Turnierverlauf.

Noppert wurde seinem Ruf als eiskalter Darts-Profi gerecht und überzeugte vor allem mit einer Checkoutquote von 75 Prozent. Durchschnittlich 98,34 Punkte pro Aufnahme rundeten seine starke Leistung ab.

Noppert kocht Springer ab

Im dritten Leg verpasste Springer mehrere Chancen auf Doppel und kassierte so das frühe Break. Diesen Vorsprung gab „The Freeze“ nicht mehr her, auch wenn er den „Meenzer Bub“ nach einem zwischenzeitlichen 5:2 noch einmal auf 5:4 herankommen ließ. Im letzten Leg fand Springer sein Scoring nicht und Noppert machte mit einem 17-Darter bei eigenem Anwurf den Deckel drauf.

Damit ruhen die deutschen Hoffnungen nur noch auf Martin Schindler, der es im vorletzten Match der Nachmittagssession mit Jonny Clayton zu tun bekommt.