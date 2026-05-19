Achtungserfolg für deutsches Darts-Ass

Benjamin Zügner 19.05.2026 • 21:31 Uhr Niko Springer überzeugt beim Players Championship 18 in Leicester. Der „Meenzer Bub“ zieht unter die besten Acht ein.

Niko Springer ist beim zweiten Players-Championship-Turnier der Woche bis ins Viertelfinale vorgestoßen und hat damit einen Achtungserfolg feiern dürfen.

Die deutsche Nummer drei besiegte auf dem Weg bis unter die besten Acht zuerst den Iren Shane McGuirk per Whitewash mit 6:0, in der zweiten Runde den Niederländer Jeffrey De Zwaan im Decider mit 6:5, später die Engländer Joe Cullen und Ross Smith mit 6:2 respektive 6:3.

Erst „Goldfinger“ Andrew Gilding war eine Nummer zu groß für den „Meenzer Bub“, der mit einem Average von 92,72 Punkten und 2:6 im Viertelfinale den Kürzeren zog.

Springer überzeugt – Woodhouse gewinnt Premieren-Titel

Springer war mit diesem Erfolgslauf am Dienstag dennoch der mit Abstand beste Deutsche und bestätigte seine gute Form der vergangenen Woche. Einzig Yorick Hofkens und Kai Gotthardt konnten in die Runde der letzten 32 einziehen.

Lukas Wenig, Marvin Kraft, Martin Schindler und Gabriel Clemens konnten immerhin ihre Auftakthürden meistern. Der Tagessieger hieß überraschend Luke Woodhouse. Die Nummer 19 der Welt sicherte sich ihren ersten Ranking-Titel auf der Pro Tour der PDC.