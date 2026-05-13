Premiere für starken Springer

Felix Kunkel 13.05.2026 • 20:16 Uhr Niko Springer überzeugt bei der Players Championship 16 und stürmt in sein erstes Halbfinale. Derweil erlebt Ricardo Pietreczko eine herbe Enttäuschung.

Premiere für Niko Springer: Der deutsche Darts-Profi hat zum ersten Mal bei einem Floor-Event der PDC das Halbfinale erreicht. Bei der Players Championship 16 zog der „Meenzer Bub“ am Mittwoch mit einem dominanten 6:2-Erfolg über Premier-League-Star Stephen Bunting in die Vorschlussrunde ein.

Im Kampf um den Einzug in das Finale musste er sich anschließend aber geschlagen geben: Gegen Jonny Clayton zog er mit 6:7 in den Legs knapp den Kürzeren.

Während Springer bei 40 Restpunkten stand, nutzte der Waliser eiskalt seine Chance zum Matchgewinn – und entschied die Partie mit einem 102-Punkte-Finish für sich.

Den Turniersieg sicherte sich schließlich Andrew Gilding. Der Engländer bezwang Clayton im Endspiel mit 8:3.

Zweitbester Deutscher am Mittwoch war Gabriel Clemens. Der „German Giant“ unterlag im Viertelfinale Jonny Clayton mit 3:6.

Darts: Bitterer Tag für Pietreczko

Derweil erlebte Ricardo Pietreczko einmal mehr einen bitteren Tag. Der 31-Jährige, der gemeinsam mit Martin Schindler beim World Cup of Darts im Juni antreten wird, verlor direkt sein Auftaktspiel mit 1:6 gegen Jim Long.

Dabei spielte „Pikachu“ lediglich einen Drei-Dart-Average von 66,58 Punkten. In der vergangenen Woche hatte Pietreczko bereits ein Match vorzeitig abgebrochen.

Die deutsche Nummer eins, Martin Schindler, musste sich hingegen trotz einer starken Leistung knapp Nick Kenny mit 5:6 in der ersten Runde geschlagen geben. Auch für Max Hopp (4:6 gegen Sebastian Bialecki) war wie bereits am Vortrag nach einem Match Schluss.