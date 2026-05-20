Vom Prinzen persönlich: Besondere Auszeichnung für Littler

Mit gerade einmal 19 Jahren hat Luke Littler eigentlich schon alles erreicht, was es im Dartsport zu erreichen gibt. Jetzt kommt auch noch eine Auszeichnung vom britischen Prinzen höchstpersönlich dazu. Für seinen „Beitrag im Dartssport“ erhielt er vom Thronfolger den MBE-Orden. Damit ist der Youngster nun also ein „Member of the british Empire“.
Besondere Ehre für Littler
Die offizielle Zeremonie fand am Dienstag in Windsor Castle statt. Von der besonderen Ehre hatte die Nummer eins der Weltrangliste aber schon im Sommer erfahren. „Das ist eine großartige und unerwartete Ehre, für die ich sehr dankbar bin. Eine solche Auszeichnung zu erhalten, hätte ich nie für möglich gehalten, und es ist ein stolzer Moment“, strahlte er damals.
Folgt direkt die nächste Auszeichnung?
Die Auszeichnung ist der dritthöchste Orden, der vom britischen Königshaus vergeben wird. Regelmäßig werden britische Berühmtheiten aus dem gesellschaftlichen Leben damit für besonderes Engagement oder herausragende Leistungen in Sport oder Kultur ausgezeichnet. Letztes Jahr war unter anderem auch Ex-Weltmeister Luke Humphries mit der Ehre bedacht worden.
Viel Zeit sich zu freuen bleibt Littler jedoch nicht. Am Donnerstag steht er beim 16. Spieltag der Darts Premier League in der Utilita Arena in Sheffield (ab 20 Uhr LIVE auf SPORT1) wieder am Board. Beim Playoff-Finale am 28. Mai will er direkt nach dem nächsten Titel greifen.