Vom Prinzen persönlich: Besondere Auszeichnung für Littler

Lars Hinzberg 20.05.2026 • 10:16 Uhr Luke Littler wurde zum "Member of the British Empire" ernannt. Der Darts-Weltmeister erhält die die Auszeichnung von Prince William.

Mit gerade einmal 19 Jahren hat Luke Littler eigentlich schon alles erreicht, was es im Dartsport zu erreichen gibt. Jetzt kommt auch noch eine Auszeichnung vom britischen Prinzen höchstpersönlich dazu. Für seinen „Beitrag im Dartssport“ erhielt er vom Thronfolger den MBE-Orden. Damit ist der Youngster nun also ein „Member of the british Empire“.

Die offizielle Zeremonie fand am Dienstag in Windsor Castle statt. Von der besonderen Ehre hatte die Nummer eins der Weltrangliste aber schon im Sommer erfahren. „Das ist eine großartige und unerwartete Ehre, für die ich sehr dankbar bin. Eine solche Auszeichnung zu erhalten, hätte ich nie für möglich gehalten, und es ist ein stolzer Moment“, strahlte er damals.

Folgt direkt die nächste Auszeichnung?

Die Auszeichnung ist der dritthöchste Orden, der vom britischen Königshaus vergeben wird. Regelmäßig werden britische Berühmtheiten aus dem gesellschaftlichen Leben damit für besonderes Engagement oder herausragende Leistungen in Sport oder Kultur ausgezeichnet. Letztes Jahr war unter anderem auch Ex-Weltmeister Luke Humphries mit der Ehre bedacht worden.