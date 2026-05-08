Austrian Open: Deutsches Dart-Duo scheitert früh

Dominik Hager 08.05.2026 • 14:36 Uhr Gabriel Clemens und Ricardo Pietreczko streichen bei den Austrian Open in Runde eins die Segel. Für Pietreczko ist es die siebte Pleite in Serie.

Die deutschen Darts-Stars haben bei den Austrian Open einen echten Fehlstart erwischt. Sowohl Gabriel Clemens als auch Ricardo Pietreczko haben ihre Erstrunden-Matches in der Stadthalle von Graz verloren und sind damit vorzeitig aus dem Turnier der PDC European Tour ausgeschieden.

Clemens präsentierte sich zunächst auf Augenhöhe mit Ryan Joyce, dem Weltranglisten-26. aus England, und schnupperte beim Stande von 2:2 und 3:3 am Break. Joyce blieb jedoch in den entscheidenden Momenten nervenstark und konnte seinerseits mit einem Break zum 5:3 den entscheidenden Schritt in Richtung Runde zwei machen.

Der Deutsche verpasste daraufhin ein High Finish bei Rest 140 hauchdünn, was sein Gegenüber nutzen und auf 6:3 stellen konnte. Mit einem Average von 90,36 Punkten war Clemens sogar zielsicherer als Joyce (87,7 Punkte), jedoch hatte der Engländer mit 55 Prozent die klar bessere Check-out-Quote als Clemens (33 Prozent). Joyce trifft in Runde zwei auf Mike De Decker aus Belgien.

Pietreczko kassiert siebte Pleite in Serie

Pietreczko fand gegen Patrik Kovács gut in die Partie und gab gegen den 144. der Weltrangliste zunächst den Ton an. Bereits beim Stande von 1:1 gelang dem Deutschen das Break, kassierte allerdings prompt das Re-Break.

Von da an lief der zuletzt formschwache Pietreczko der Musik hinterher und kassierte beim Stande von 4:5 das entscheidende Break. Wie auch Clemens verzeichnete Pietreczko den leicht besseren Average (83,58 zu 81,53), scheiterte jedoch an einer schwachen Check-out-Quote von 22 Prozent.

Für Pietreczko geht die Niederlage mit der siebten Pleite in Serie einher.

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