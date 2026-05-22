Darts: Aus in Runde eins - Niko Springer kassiert Pleite!

Niko Springer ist bei den International Darts Open im sächsischen Riesa in der ersten Runde ausgeschieden!
Springer kassiert frühe Pleite
Niko Springer verliert beim European-Tour-Event in Riesa sein Auftaktmatch. Der Deutsche kann nicht an seine starke Form anknüpfen.
Der „Meenzer Bub“ verlor sein Auftaktmatch gegen den Engländer Charlie Manby mit 3:6 in Legs.
Springer spielte 82,27 Punkte im Drei-Dart-Average und konnte damit nicht an seine starke Form anknüpfen. Manby kam auf solide 94,94 Punkte im Average. Er trifft in der zweiten Runde am Samstag auf seinen Landsmann Ryan Searle.
Darts: Pietreczko meistert Auftakthürde
Ricardo Pietreczko hatte sich am Nachmittag eindrucksvoll gegen den Niederländer Maik Kuivenhoven durchgesetzt (6:2).
Liam Maendl-Lawrance, Paul Krohne, Finn Behrens und Michael Unterbuchner schieden aus. Die deutsche Nummer 1, Martin Schindler, hatte in der ersten Runde als gesetzter Spieler ein Freilos und steigt erst am Samstag ins Turnier ein. Schindler trifft auf den Tschechen Karel Sedlácek.
International Darts Open: Ergebnisse der Abendsession
- Dave Chisnall vs. Liam Maendl-Lawrance 6:3
- Kevin Doets vs. Tom Bissell 6:0
- Wesley O’Connor vs. Paul Krohne 6:2
- Joe Cullen vs. Chris Landman 6:5
- Dirk van Duijvenbode vs. Rob Cross 5:6
- Krzysztof Ratajski vs. Cristo Reyes 6:4
- Niko Springer vs. Charlie Manby 3:6
- Daryl Gurney vs. Kim Huybrechts 2:6
International Darts Open: Ergebnisse der Nachmittagssession
- Ryan Joyce vs. Jeffrey Sparidaans 6:2
- Connor Scutt vs. Finn Behrens 6:1
- Madars Razma vs. György Jehirszki 6:2
- Andrew Gilding vs. Bradley Brooks 4:6
- Cameron Menzies vs. Michael Unterbuchner 6:5
- Karel Sedlácek vs. Johan Engström 6:0
- Ricardo Pietreczko vs. Maik Kuivenhoven 6:2
- Niels Zonneveld vs. Keane Barry 6:2