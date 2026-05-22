Darts: Aus in Runde eins - Niko Springer kassiert Pleite!

Julius Schamburg 22.05.2026 • 22:37 Uhr Niko Springer verliert beim European-Tour-Event in Riesa sein Auftaktmatch. Der Deutsche kann nicht an seine starke Form anknüpfen.

Niko Springer ist bei den International Darts Open im sächsischen Riesa in der ersten Runde ausgeschieden!

Der „Meenzer Bub“ verlor sein Auftaktmatch gegen den Engländer Charlie Manby mit 3:6 in Legs.

Springer spielte 82,27 Punkte im Drei-Dart-Average und konnte damit nicht an seine starke Form anknüpfen. Manby kam auf solide 94,94 Punkte im Average. Er trifft in der zweiten Runde am Samstag auf seinen Landsmann Ryan Searle.

Darts: Pietreczko meistert Auftakthürde

Liam Maendl-Lawrance, Paul Krohne, Finn Behrens und Michael Unterbuchner schieden aus. Die deutsche Nummer 1, Martin Schindler, hatte in der ersten Runde als gesetzter Spieler ein Freilos und steigt erst am Samstag ins Turnier ein. Schindler trifft auf den Tschechen Karel Sedlácek.

International Darts Open: Ergebnisse der Abendsession

Dave Chisnall vs. Liam Maendl-Lawrance 6:3

6:3 Kevin Doets vs. Tom Bissell 6:0

Wesley O’Connor vs. Paul Krohne 6:2

6:2 Joe Cullen vs. Chris Landman 6:5

Dirk van Duijvenbode vs. Rob Cross 5:6

Krzysztof Ratajski vs. Cristo Reyes 6:4

Niko Springer vs. Charlie Manby 3:6

vs. Charlie Manby 3:6 Daryl Gurney vs. Kim Huybrechts 2:6

International Darts Open: Ergebnisse der Nachmittagssession