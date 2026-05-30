Darts: Gala von Niko Springer lässt Kiel toben - Schindler ausgeschieden

Julius Schamburg 30.05.2026 • 23:26 Uhr Niko Springer hält auf der European Tour die deutsche Fahne hoch. Mit einer starken Leistung spielt er sich in den Finaltag.

Starker Auftritt von Niko Springer! Der „Meenzer Bub“ hat bei der Baltic Sea Darts Open in Kiel den Finaltag erreicht und ist ins Achtelfinale eingezogen.

Springer setzte sich am Samstagabend gegen den Engländer Ross Smith klar mit 6:2 in Legs durch und spielte dabei beachtliche 102,21 Punkte im Drei-Dart-Average, gepaart mit einer Doppelquote von 40 Prozent. Smith kam auf 86,68 Punkte im Average und war nur bei zwei seiner zehn Versuche auf die Doppel erfolgreich.

Darts: Springer weiter – Schindler ausgeschieden

In der Vorwoche hatte der formstarke „Smudger“ in Riesa seinen ersten Titel auf der European Tour gewonnen. Nun erlebte er das frühe Aus gegen den stark aufspielenden Springer. Die Fans in Kiel honorierten den Auftritt mit tosendem Applaus und Sprechchören.

Im Achtelfinale trifft Springer auf Ryan Joyce. „Relentless“ hatte zuvor die deutsche Nummer eins Martin Schindler aus dem Turnier geworfen. Der Engländer siegte knapp mit 6:5.

Die sechs weiteren deutschen Starter waren bereits am Freitag in Runde eins ausgeschieden. Lukas Wenig verlor 3:6 gegen Kevin Doets, Paul Krohne 0:6 gegen Dirk van Duijvenbode, Marcel Hausotter 1:6 gegen Joe Cullen, Max Hopp 4:6 gegen Justin Hood, Daniel Klose 3:6 gegen Krzysztof Ratajski und Jason Riedtke 5:6 gegen Karel Sedlacek.

Die Ergebnisse der Abendsession (2. Runde):