Darts: Niko Springer rettet deutsche Ehre

Julius Schamburg 29.05.2026 • 22:51 Uhr Niko Springer rettet in Kiel die deutsche Ehre und gewinnt sein Erstrundenmatch auf der European Tour. Martin Schindler greift erst am Samstag ins Turnier ein. Alle weiteren deutschen Starter scheiden aus.

Niko Springer hat die deutsche Ehre gerettet und als einziger von sieben deutschen Spielern sein Auftaktmatch bei den Baltic Sea Darts Open in Kiel gewonnen.

Der „Meenzer Bub“ setzte sich zum Abschluss der Abendsession gegen den Ungarn Nandor Major mit 6:2 in Legs durch.

Darts: Schwierige Herausforderung wartet auf Springer

Springer spielte 93,25 Punkte im Drei-Dart-Average, gepaart mit einer Doppelquote von 75 Prozent. Major spielte 86,6 Punkte im Average und war zu 28,57 Prozent auf die Doppel erfolgreich.

In der zweiten Runde trifft Springer auf den an Position acht gesetzten Engländer Ross Smith. Der formstarke „Smudger“ hatte in der Vorwoche in Riesa seinen ersten Titel auf der European Tour gewonnen.

Lukas Wenig (3:6 gegen Kevin Doets), Paul Krohne (0:6 gegen Dirk van Duijvenbode) und Marcel Hausotter (1:6 gegen Joe Cullen) verloren in der Abendsession. Max Hopp, Daniel Klose und Jason Riedtke waren bereits in der Nachmittagssession ausgeschieden.

Die deutsche Nummer eins, Martin Schindler, hatte in der ersten Runde ein Freilos und steigt erst am Samstag ins Turnier ein. Er trifft auf Ryan Joyce. Der Engländer hatte sich am Freitagmittag mit 6:3 gegen Christian Kist durchgesetzt.

Die Ergebnisse der Abendsession:

Niels Zonneveld – Richard Veenstra 6:4 Kevin Doets – Lukas Wenig 6:3 Cameron Menzies – Rob Cross 6:4 Sebastian Bialecki – James Hurrell 6:3 Dirk van Duijvenbode – Paul Krohne 6:0 William O’Connor – Cristo Reyes 6:4 Joe Cullen – Marcel Hausotter 6:1 Niko Springer – Nandor Major 6:2

Die Ergebnisse der Nachmittagssession: