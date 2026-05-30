Darts heute LIVE im Smart-TV & Livestream und Liveticker - Schindler und Springer im Einsatz

SPORT1 30.05.2026 • 10:00 Uhr Die PDC gastiert in Kiel! Bei den Baltic Sea Darts Open ist am Samstag erneut Niko Springer gefordert. Auch Martin Schindler greift ins Turnier ein. So können Sie die Matches live verfolgen.

Showtime bei den Baltic Sea Darts Open in Kiel: Mit Niko Springer und Martin Schindler sind noch zwei deutsche Starter im Turnier. Beide kämpfen um den Einzug in den Finaltag.

Das Duo ist jedoch erst am Samstagabend im Einsatz. Springer trifft im vorletzten Match des Tages auf den an Position acht gesetzten Engländer Ross Smith. Der formstarke „Smudger“ hatte in der Vorwoche in Riesa seinen ersten Titel auf der European Tour gewonnen.

Darts heute LIVE: So verfolgen Sie die Baltic Sea Darts Open in Kiel

Schindler hatte in der ersten Runde ein Freilos. Er trifft im letzten Spiel des Abends auf Ryan Joyce. Der Engländer hatte sich am Freitagmittag mit 6:3 gegen Christian Kist durchgesetzt.

Live verfolgen können die Darts-Fans das Spektakel bei DAZN. Alle Infos rund ums Turnier finden Sie bei SPORT1.

Keine Titelverteidigung für Price

Einige prominente Namen werden die Fans dabei auf der Bühne vermissen. Mit Luke Humphries, Michael van Gerwen oder Jonny Clayton haben einige der Topspieler ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt.

Auch Titelverteidiger Gerwyn Price hat die Reise in den hohen Norden nicht angetreten. Der Waliser hatte sich im letzten Jahr noch die Trophäe gesichert. Auch der frischgebackene Premier-League-Champion Luke Littler ist nicht mit von der Partie.

Wer schnappt sich das Preisgeld?

Die ersten beiden Runden werden Freitag und Samstag in Nachmittags- und Abendsessions ausgespielt. Der Sonntag startet dann mit dem Achtelfinale. Bis ins Viertelfinale wird im Modus Best of 11 Legs gespielt. Im Halbfinale verlängern sich die Matches dann auf ein Best of 13, im Finale sogar auf ein Best of 15.