Mensur Suljovic benimmt sich auf der European Tour in Basel daneben. Damit heizt er ein sensibles Thema in der Darts-Szene weiter unnötig an. Er hat eine Grenze überschritten – ein Kommentar.

Es kommt äußert selten vor, dass im Siegerinterview bei PDC-Turnieren kritische Töne angeschlagen werden. In der Regel freut sich der Gewinner des Matches, bedankt sich bei den Fans, analysiert seine Leistung und blickt auf den nächsten Gegner voraus.

Doch am Sonntag sah sich MC Philip Brzezinski dazu veranlasst, schärfere Worte zu nutzen. Und das vollkommen zu Recht! Mensur Suljovic hat zunächst mit seiner umstrittenen Aktion im Achtelfinale der Swiss Darts Trophy, dann aber vor allem im Interview nach seinem Viertelfinale eine Grenze überschritten.

Mensur Suljovic hat in Basel die Gemüter erhitzt Mensur Suljovic hat in Basel die Gemüter erhitzt © PDC Europe / Sebastian Doppstadt

Das Verhalten der Zuschauer auf der European Tour ist ohnehin ein sensibles Thema. Nicht umsonst boykottiert Luke Littler Turniere in Deutschland, da er regelmäßig gegen Pfiffe und Buhrufe ankämpfen muss.

Suljovic gießt Öl ins Feuer

Wenn Suljovic die Fans auch noch dazu anstachelt, bei Matchdarts des Gegners lauter zu werden – so geschehen im Match gegen Ross Smith – gießt er umso mehr Öl ins Feuer. In Kombination mit seinem Jubel über die vergebenen Doppelversuche des Engländers hat sich Suljovic unsportlich verhalten.

Und anstatt sein Fehlverhalten einzugestehen, griff er Smith wenige Stunden später im Bühneninterview an und warf ihm unpassende Beschwerden vor, ließ dabei sogar eine frauenfeindliche Spitze fallen.

DEINE MEINUNG

Zugegeben: Smiths Wortwahl, die er in seinem an Suljovic gerichteten X-Beitrag verwendet hat, war auch nicht gerade diplomatisch („Wenn er ein absoluter Idiot sein will, ist das sein Problem“). Seine Kritik ist inhaltlich hingegen berechtigt.

I dont blame Mensur for me losing that game. I missed 2 match darts. Simple as that. Obviously its impossible for me to no what hes doing behind my back when im throwing apart from the the crowds response. If he wants to be an absolute helmet thats on him #karma will come around — Ross Smith (@RossSmith180) October 11, 2026

Vorfall auch bei der Darts-WM 2026

Suljovics langsame Spielweise, die ebenfalls nicht jedem Gegner passt, ist völlig legitim. Aktionen wie in Basel gehen jedoch zu weit. Zumal Suljovic nicht zum ersten Mal aneckt. Auch bei der Darts-WM 2026 kam es zum Zwist mit Joe Cullen, der dem Österreicher Fehlverhalten vorgeworfen hatte.

Suljovic muss aufpassen. Mit derartigen Fehltritten macht er sich keine Freunde. Zumal er diese nicht nötig hat, so großartig wie er aktuell wieder in Form ist. Er sollte lediglich seine Pfeile sprechen lassen. Ansonsten drohen womöglich sogar Konsequenzen seitens der PDC. Brzezinskis Rüge am Mikrofon sollte eine Warnung sein.