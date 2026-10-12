Mensur Suljovic sorgt bei der Swiss Darts Trophy mit seinem Verhalten und einer umstrittenen Aussage für Wirbel. Nun rudert der Österreicher zurück und richtet eine öffentliche Entschuldigung an Ross Smith sowie an alle Frauen.

Mensur Suljovic hat sich nach den Diskussionen bei der Swiss Darts Trophy in Basel öffentlich entschuldigt. Der Österreicher reagierte damit auf die Kritik an seinem Verhalten im Achtelfinale gegen Ross Smith sowie auf eine umstrittene Aussage in einem späteren Bühneninterview.

In einem Statement auf Instagram räumte Suljovic Fehler ein und bat sowohl seinen englischen Kontrahenten als auch Frauen ausdrücklich um Entschuldigung. „Das hätte ich niemals sagen dürfen“, erklärte der 54-Jährige zu seiner Aussage „Frauen beschweren sich nun mal, sorry“, die er nach seinem Viertelfinalsieg an seinen Gegner gerichtet hatte.

Mensur Suljovic entschuldigt sich nach seiner Entgleisung bei der Swiss Darts Trophy Mensur Suljovic entschuldigt sich nach seiner Entgleisung bei der Swiss Darts Trophy © IMAGO/Jan Huebner

Suljovic erklärt sein Verhalten

Auslöser der Kontroverse war das Achtelfinale gegen Smith, das Suljovic mit 6:5 gewann. Am Ende der Partie hatte er das Publikum aufgefordert, zu buhen, während Smith Matchdarts hatte. Der Engländer verpasste anschließend zwei Chancen auf den Sieg und kritisierte Suljovics Verhalten öffentlich.

Der Österreicher zeigte nun Verständnis für die Vorwürfe. „Ich war in diesem Moment völlig von meinen Emotionen mitgerissen. Ich wollte das Publikum auf meine Seite ziehen und habe dabei nicht vollständig realisiert, dass Ross gerade um den Matchgewinn warf“, erklärte er. Rückblickend erkenne er, dass der Zeitpunkt seiner Gesten unglücklich gewesen sei und als unfair wahrgenommen wurde. Dafür entschuldige er sich bei Smith.

Entschuldigung an alle Frauen

Zugleich betonte Suljovic seinen Respekt für den Engländer. „Für mich ist Ross einer der besten Dartspieler der Welt, und ich habe großen Respekt vor ihm und seinen Leistungen.“

Auch seine viel kritisierte Bemerkung über Frauen nahm der Österreicher ausdrücklich zurück. „Meine Aussage über Frauen im Interview war ebenfalls völlig unangebracht. Das hätte ich niemals sagen dürfen. Dafür möchte ich mich ausdrücklich bei allen Frauen entschuldigen.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.