Darts heute live im Smart-TV und Stream: Players Championship 16 mit Schindler, MvG, Bunting und Clayton

SPORT1 13.05.2026 • 10:00 Uhr Leicester Teil 2! Die PDC Players Championships gastieren für Runde 16 das zweite Mal in dieser Woche in Leicester. Mit dabei unter anderem auch wieder Martin Schindler.

Tag eins des Leicester-Doppelpacks hatte es schon in sich: Martin Schindler spielte sich im Laufe des Turniers in einen Rausch und legte teilweise einen Average von 113,79 Punkten auf. Gegen einen übermächtigen Michael van Gerwen (122,34 Average) war im Halbfinale trotzdem Schluss. MvG konnte sich schließlich im Niederlande-Finale gegen Dirk van Duijvenbode auch den Titel sichern.

Im 128 Spieler starken Teilnehmerfeld finden sich auch am Mittwoch 15 Deutsche. Einzig Matthias Ehlers ist als deutscher Tour-Card-Holder nicht dabei. Heute werden also neben Schindler auch Ricardo Pietreczko, Niko Springer und Co. am Oche stehen.

Nach der gestrigen Leistung dürfte van Gerwen auch dieses Mal als Favorit ins Rennen gehen. Das gilt umso mehr in Abwesenheit von Stars wie Luke Littler, Gerwyn Price und Luke Humphries, die allesamt ihre Teilnahme für diese Woche absagten.

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Bis einschließlich des Viertelfinals wird im Modus „Best of 11 Legs“ gespielt, ehe es im Halbfinale mit „Best of 13 Legs“ weitergeht. Das Finale steigt dann über „Best of 15 Legs“.