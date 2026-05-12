Unglaublicher MvG stoppt starken Schindler

Niklas Senger 12.05.2026 • 20:03 Uhr Martin Schindler zeigt bei der Players Championship 15 eine beachtliche Leistung. Superstar Michael van Gerwen ist im Halbfinale aber nicht zu schlagen.

Martin Schindler ist bei der Players Championship 15 in Leicester auf dramatische Art und Weise im Halbfinale gescheitert. Der dreimalige Darts-Weltmeister Michael van Gerwen ließ Schindler keine Chance und gewann mit 7:0 in Legs. Dabei spielte der Niederländer einen unglaublichen Average von 122,34 Punkten.

Schindler hatte sich während des gesamten Turniers in Bestform befunden und selbst nie weniger als durchschnittlich 97,09 Punkte aufgelegt. In der Runde der besten 32 waren es sogar 113,79 Zähler.

Im Halbfinale erzielte er abermals einen Average von 108,78 Punkten, allerdings benötigte van Gerwen nur zweimal mehr als zwölf Pfeile zum Leg-Gewinn und ließ Schindler keine Chance auf die Doppel. Beide Spieler waren gleich zu Beginn mit einer 180 in das Match gestartet. Im fünften Leg demonstrierte van Gerwen mit einem 127er-Bull-Finish seine Fähigkeiten.

Deutsche Stars können Schindler nicht folgen

Besonders packend war zuvor Schindlers Achtelfinal-Duell mit Wessel Nijman, dem Führenden der Pro-Tour-Rangliste mit bereits fünf Players-Championship-Triumphen in diesem Jahr, wo sich Schindler mit 6:5 in Legs durchsetzen konnte.

Aus deutscher Sicht hatte der Tag abseits von Schindler weniger Highlights zu bieten. Leon Weber und Niko Springer verloren ihre Partien in der Runde der besten 32 jeweils mit 1:6 in Legs. Für viele weitere deutsche Stars war bereits in der ersten Runde Schluss, darunter Gabriel Clemens, Arno Merk, Max Hopp und Ricardo Pietreczko.