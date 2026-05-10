Darts heute LIVE im TV, Stream & Ticker - Schindler und Springer gefordert

SPORT1 10.05.2026 • 10:00 Uhr Die PDC European Tour macht Station in Graz. Bei den Austrian Darts Open geht Martin Schindler als Titelverteidiger ins Rennen. SPORT1 verrät, wo Sie die Darts-Action verfolgen können.

Nach einer kleinen Frühjahrspause ist die PDC European Tour zurück: In der Stadthalle von Graz laufen aktuell die Austrian Darts Open. Es ist das sechste von insgesamt 15 Events in diesem Jahr. Als Titelverteidiger geht die deutsche Nummer eins Martin Schindler ins Turnier.

Im vergangenen Jahr setzte er sich im Finale mit 8:4 gegen den Engländer Ross Smith durch und feierte seinen bisher letzten Titel auf der Profi-Tour. Am Sonntag will Schindler die Mission Titelverteidigung fortführen.

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Im Achtelfinale trifft Schindler im vorletzten Spiel des Nachmittags auf Ross Smith. Der Deutsche hatte sich am Samstag im Sechzehntelfinale mit 6:2 klar gegen Peter Wright behauptet.

Gespielt wird bis zum Viertelfinale im Modus „Best-of-11-Legs“. Im Halbfinale wird die Distanz dann auf „Best-of-13“ erhöht, ehe im Finale nochmals auf „Best-of-15“ hochgeschraubt wird. Der Sieger des Turniers erhält ein Preisgeld von 35.000 Pfund.

Darts: Springer will weiter für Furore sorgen

Neben Schindler ist auch Niko Springer noch im Rennen. Der 25-Jährige hat zuvor dem zuletzt überragenden Wessel Nijman mit 6:0 einen Whitewash verpasst. Im Achtelfinale trifft er am Nachmittag nun auf Josh Rock.

Gabriel Clemens und Ricardo Pietreczko sind dagegen schon ausgeschieden. Clemens unterlag mit 3:6 gegen Ryan Joyce, Pietreczko verlor mit 4:6 gegen Patrik Kovacs.

Fünf der acht Premier-League-Stars lassen das Turnier in der Steiermark aus. Weder Weltmeister Luke Littler noch dessen Landsmann Luke Humphries sind gemeldet. Ebenfalls reisen Gerwyn Price, Stephen Bunting und Jonny Clayton nicht an. Auch Nathan Aspinall und Gary Anderson fehlen in der Stadthalle.

Austrian Darts Open: Die Spiele der Deutschen

Josh Rock – Niko Springer (15:30 Uhr)

(15:30 Uhr) Ross Smith – Martin Schindler (16:00 Uhr)

Die weiteren Achtelfinalspiele bei den Austrian Darts Open: