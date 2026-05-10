Darts: Matchdart-Drama um Springer - Schindlers Traum lebt

Johannes Vehren 10.05.2026 • 17:04 Uhr Niko Springer scheidet auf ganz bittere Art und Weise bei den Austrian Darts Open aus. Der deutsche Darts-Profi erlebt ein Matchdart-Drama. Martin Schindler hingegen darf weiter von der Titelverteidigung träumen.

Dramatisches Ausscheiden von Niko Springer! Der Deutsche hat sein Achtelfinale bei den Austrian Darts Open im Decider mit 5:6 gegen Josh Rock verloren. Am Ende der Partie zeigten beide Spieler Nerven.

Rock erspielte sich beim Stand von 5:5 seinen ersten Matchdart auf das Bullseye, welches er aber verpasste und nur das Single-Bull traf. Springer trat danach mit 90 Punkten Rest ans Oche und sein erster Pfeil landete sofort in der Triple-20, doch danach verfehlte er nur um Millimeter die benötigte Doppel-15. Er traf stattdessen die Single-15 und warf seinen dritten Pfeil in die einfache Sieben, um acht Punkte Rest zu stellen.

Darts: Beide Spieler treffen die falschen Doppel

Als Rock wieder an der Reihe war, nahm das Drama seinen Lauf, denn bei noch 25 Punkten Rest wollte der Nordire die Single-9 für die Doppel-8 spielen. Der erste Pfeil landete im gewünschten Ziel, doch mit dem zweiten überwarf er sich, denn statt der Doppel-8 traf er die darüberliegende Doppel-11.

Springer hatte bekanntlich noch acht Punkte Rest. Sein erster Pfeil landete außerhalb des Drahts und steckte eigentlich perfekt, um diesen anzuspielen. Allerdings traf auch der Deutsche mit der Doppel-18 das darüber liegende Doppelfeld, wodurch sich Springer ebenfalls überwarf. Er blickte danach ungläubig ins Publikum.

Rock ließ sich die erneute Chance dann nicht noch einmal nehmen und gewann den Decider über die Doppel-8, nachdem er zuvor wieder die einfache Neun getroffen hatte. Der Premier-League-Spieler ließ daraufhin einen lauten Schrei los und bejubelte seinen Einzug ins Viertelfinale. Springer ärgerte sich zugleich sichtlich über seine verpassten Möglichkeiten.

Schindlers Traum von der Titelverteidigung lebt

Damit ist nur noch ein deutscher Spieler in Graz im Turnier, denn Martin Schindler besiegte in seinem Achtelfinale Ross Smith souverän mit 6:2. „The Wall“ spielte einen Average von 98,45 Punkten gepaart mit einer Doppelquote von 50 Prozent.