Darts heute LIVE im TV, Stream & Ticker - Titelverteidiger Schindler greift ein

Moritz Thienen 09.05.2026 • 10:00 Uhr Die PDC European Tour macht Station in Graz. Bei den Austrian Darts Open geht Martin Schindler als Titelverteidiger ins Rennen. SPORT1 verrät, wo Sie die Darts-Action verfolgen können.

Nach einer kleinen Frühjahrspause ist die PDC European Tour zurück: In der Stadthalle von Graz laufen aktuell die Austrian Darts Open. Es ist das sechste von insgesamt 15 Events in diesem Jahr. Als Titelverteidiger geht die deutsche Nummer eins Martin Schindler ins Turnier.

Im vergangenen Jahr setzte er sich im Finale mit 8:4 gegen den Engländer Ross Smith durch und feierte seinen bisher letzten Titel auf der Profi-Tour. Am Samstag steigt Schindler ins Turnier ein und startet die Mission Titelverteidigung.

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Im Sechzehntelfinale trifft Schindler im vorletzten Spiel des Tages auf die Darts-Legende Peter Wright. Der Schotte setzte sich am Freitag in der ersten Runde mit 6:2 gegen Zoran Lerchbacher durch.

Gespielt wird bis zum Viertelfinale im Modus „Best-of-11-Legs“. Im Halbfinale wird die Distanz dann auf „Best-of-13“ erhöht, ehe im Finale nochmals auf „Best-of-15“ hochgeschraubt wird. Der Sieger des Turniers erhält ein Preisgeld von 35.000 Pfund.

Darts: Springer will weiter für Furore sorgen

Neben Schindler ist nur noch Niko Springer im Rennen. Springer setzte sich in seinem Auftakt-Match mit 6:3 gegen Nick Kenny durch. Im Sechzehntelfinale trifft er nun im letzten Spiel des Abends auf Wessel Nijman.

Gabriel Clemens und Ricardo Pietreczko sind dagegen schon ausgeschieden. Clemens unterlag mit 3:6 gegen Ryan Joyce, Pietreczko verlor mit 4:6 gegen Patrik Kovacs.

Fünf der acht Premier-League-Stars lassen das Turnier in der Steiermark aus. Weder Weltmeister Luke Littler noch dessen Landsmann Luke Humphries sind gemeldet. Ebenfalls reisen Gerwyn Price, Stephen Bunting und Jonny Clayton nicht an. Auch Nathan Aspinall und Gary Anderson fehlen in der Stadthalle.

Am Samstag steigen aber immerhin Michael van Gerwen und Gian van Veen ins Turnier ein.

Austrian Darts Open: Die Spiele der Deutschen

Martin Schindler – Peter Wright (22 Uhr)

– Peter Wright (22 Uhr) Wessel Nijman – Niko Springer (22:30 Uhr)

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