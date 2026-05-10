Darts heute LIVE im TV, Stream & Ticker - Verteidigt Schindler seinen Titel?

SPORT1 10.05.2026 • 10:00 Uhr Die PDC European Tour macht Station in Graz. Bei den Austrian Darts Open geht Martin Schindler als Titelverteidiger ins Rennen. Der Deutsche schafft es bis in die finale Session. SPORT1 verrät, wo Sie die Darts-Action verfolgen können.

Nach einer kleinen Frühjahrspause ist die PDC European Tour zurück: In der Stadthalle von Graz gehen die Austrian Darts Open in die alles entscheidende Phase. Die deutsche Nummer eins Martin Schindler hat es in die finale Session geschafft und träumt davon, seinen Titel zu verteidigen.

Im vergangenen Jahr setzte sich Schindler im Finale mit 8:4 gegen den Engländer Ross Smith durch und feierte seinen bisher letzten Titel auf der Profi-Tour.

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Am Sonntag konnte sich „The Wall“ im Achtelfinale erneut gegen Smith durchsetzen (6:2). Die Chance, seinen Titel zu verteidigen, lebt. Er trifft im letzten Viertelfinale des Tages (ab ca. 20.35 Uhr im LIVETICKER) auf Daryl Gurney. Anschließend werden die beiden Halbfinals und das Finale ausgespielt.

Gespielt wird bis zum Viertelfinale im Modus „Best-of-11-Legs“. Im Halbfinale wird die Distanz dann auf „Best-of-13“ erhöht, ehe im Finale nochmals auf „Best-of-15“ hochgeschraubt wird. Der Sieger des Turniers erhält ein Preisgeld von 35.000 Pfund.

Darts: Springer dramatisch ausgeschieden

Niko Springer war im Achtelfinale dramatisch gegen Josh Rock ausgeschieden. Springer vergab dabei Matchdarts, zwischenzeitlich trafen beide Spieler die falschen Doppelfelder. Damit ist Schindler der letzte deutsche verbliebene Starter im Turnier.

Gabriel Clemens und Ricardo Pietreczko waren bereits am Freitag ausgeschieden. Clemens unterlag mit 3:6 gegen Ryan Joyce, Pietreczko verlor mit 4:6 gegen Patrik Kovacs.

Fünf der acht Premier-League-Stars lassen das Turnier in der Steiermark aus. Weder Weltmeister Luke Littler noch dessen Landsmann Luke Humphries sind gemeldet. Ebenfalls reisen Gerwyn Price, Stephen Bunting und Jonny Clayton nicht an. Auch Nathan Aspinall und Gary Anderson fehlen in der Stadthalle.

Austrian Darts Open: Schindler im Viertelfinale

Martin Schindler – Daryl Gurney (20.35 Uhr)

Die weiteren Viertelfinalspiele bei den Austrian Darts Open: