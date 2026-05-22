Darts heute LIVE im TV und Livestream - Deutsche Darts-Action in Riesa

Conrad Fröhlich 22.05.2026 • 10:00 Uhr Die International Darts Open steigen im sächsischen Riesa. In der Sachsen-Arena will Stephen Bunting den Titel verteidigen. So können Sie das Turner live verfolgen.

Am Freitag öffnet die Sachsen-Arena in Riesa ihre Pforten. Ab 13 Uhr steigen die International Darts Open in Riesa.

Mit dabei: sieben deutsche Darts-Akteure um Martin Schindler und Ricardo Pietreczko und internationale Topstars wie Stephen Bunting, Michael van Gerwen oder Gerwyn Price.

Live verfolgen können die Darts-Fans das Spektakel bei DAZN. Alle Infos rund ums Turnier finden Sie bei SPORT1.

Darts heute LIVE: So verfolgen Sie International Darts Open in Riesa

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2025 sicherte sich Bunting den Titel im Finale eindeutig gegen seinen Landsmann Nathan Aspinall (8:5) und feierte damit seinen Premierensieg auf der PDC European Tour. Nun strebt der 41-Jährige die Titelverteidigung an. Martin Schindler schaffte es im vergangenen Jahr bis ins Halbfinale.

International Darts Open: Das ist der Modus

Die International Darts Open finden vom Freitag, den 22., bis zum Sonntag, dem 24. Mai, statt. Wie bereits 2025 greifen die gesetzten Spieler erst am Samstag in das Geschehen ein und überspringen somit die erste Runde.

Zu den gesetzten Spielern zählt auch Schindler, der am Samstag um 22.30 Uhr gegen Karel Sedlacek oder Johan Engström in Runde zwei ins Turnier startet.