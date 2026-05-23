Darts heute LIVE im TV und Livestream - Pikachu und Schindler gefordert

SPORT1 23.05.2026 • 10:00 Uhr Bei den International Darts Open geht es am Samstag in die heiße Phase. Nun mischt auch die internationale Darts Prominenz um Michael van Gerwen mit. So können Sie das Turnier verfolgen.

Auch am Samstag öffnet die Sachsen-Arena in Riesa ihre Pforten. Nachdem die gesetzten Spieler die erste Runde am Freitag auf der Couch verfolgen konnten, steigt die internationale Dartsprominenz um die deutsche Nummer 1, Martin Schindler, in das Turnier ein.

Mit Ricardo Pietreczko ist noch ein zweiter deutscher Starter vertreten. Pikachu hatte sich am Freitag mit 6:2 gegen Maik Kuivenhoven durchgesetzt. Er trifft am Samstag auf Danny Noppert. Schindler trifft auf Karel Sedlácek. Die fünf weiteren deutschen Teilnehmer waren allesamt in der ersten Runde ausgeschieden.

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Pikachu muss schwierige Aufgabe lösen

Am Samstag geht es in der Sachsen-Arena um 13 Uhr los. Pietreczko trifft auf Noppert, der aktuell Rang zehn in der PDC Order of Merit belegt. Eine knifflige Aufgabe für Pikachu. Martin Schindler geht als Favorit ins Zweitrundenduell. Sein Gegner ist Sedlácek, aktuell die Nummer 60 in der Weltrangliste.

Auch die internationale Darts-Prominenz um Chris Dobey, James Wade, Dave Chisnall und Michael van Gerwen, will sich das Ticket für Sonntag erspielen. Denn dann wird der Sieger ausgespielt.

Bunting auf Mission Titelverteidigung

Zum engen Kreis der Favoriten zählt natürlich auch Stephen Bunting. Der amtierende Titelträger möchte sich das Preisgeld von 35.000 Pfund sichern. Davor muss er jedoch Krzysztof Ratajski in Runde zwei aus dem Weg räumen.

Die dritte Runde steigt am Sonntagmittag, noch am Abend wird der Champion ermittelt. Die ersten Runden inklusive Viertelfinale werden im Best-of-11-Legs-Modus gespielt, im Halbfinale Best-of-13-Legs und im Finale Best-of-15-Legs.

International Darts Open: Die Ergebnisse vom Freitag