Darts: Whitewash! Springer deklassiert Gegner im Schnelldurchgang

Johannes Vehren 09.05.2026 • 23:31 Uhr Niko Springer und Martin Schindler stehen in der 3. Runde der Austrian Darts Trophy. Die beiden deutschen Darts-Stars lassen ihren Gegnern keine Chance.

Was für ein Ausrufezeichen von Niko Springer! Der deutsche Darts-Spieler hat am Samstagabend dem zuletzt überragenden Wessel Nijman mit 6:0 bei der Austrian Darts Trophy einen Whitewash verpasst.

Springer kratzte bis kurz vor Ende der Partie an einem 110er-Average, doch einige verpasste Matchdarts waren schuld daran, dass er letztlich „nur“ noch 100,20 Zähler im Schnitt gepaart mit einer Doppelquote von 42,86 Prozent spielte.

Springer fertigt Nijman im Schnelldurchgang ab

Nijman kam zwar auf einen Average von soliden 92,50 Punkten, doch er warf alle seine sechs Versuche an einem Doppel vorbei. Über die starke Leistung von Springer konnte er zwischenzeitlich nur noch schmunzeln. Es schien so, als wüsste er nicht, wie ihm auf der Bühne geschah. Das Duell war nach rund zwölf Minuten vorbei.

Erst am vergangenen Dienstag fuhr der Niederländer beim Players Championship 14 seinen bereits sechsten Saisontitel ein und unterstrich damit seinen Status als – neben Dominator Luke Littler – aktuell formstärksten Spieler auf der PDC-Tour.

Schindlers Traum von der Titelverteidigung lebt

Springer ist aber nicht der einzige Deutsche, der noch in Graz im Turnier ist, denn zuvor gewann Martin Schindler seine Zweitrundenpartie gegen Legende Peter Wright souverän mit 6:2. Damit lebt sein Traum von der Titelverteidigung.

Schindler spielte 90,89 Punkte im Schnitt und hatte Probleme auf die Doppelfelder. Letztlich kam er auf eine Checkoutquote von nur 26,09 Prozent. Das war aber kein Problem, denn Wright gelang ein Average von nur 82,42 Punkten, wodurch er sich lediglich zwei Würfe auf ein Doppelfeld erspielte.