WM-Überraschung schlägt Max Hopp

Johannes Vehren 29.05.2026 • 16:56 Uhr Max Hopp scheidet bei den Baltic Sea Darts Open in Kiel in der ersten Runde aus. Seine Landsmänner Daniel Klose und Jason Riedtke müssen ebenfalls die Segel streichen.

Bitterer Nachmittag für die deutschen Darts-Spieler bei den Baltic Sea Darts Open in Kiel. Max Hopp, Daniel Klose und Jason Riedtke haben jeweils ihre Erstrundenpartie verloren und müssen sich damit von dem 8. European-Tour-Turnier des Jahres verabschieden.

Hopp kassierte eine 4:6-Niederlage gegen den WM-Viertelfinalisten Justin Hood. Der Engländer spielte stark auf und kam auf einen Average von 103,38 Punkten, gepaart mit einer Doppelquote von 60 Prozent. Hopp spielte 93,74 Punkte im Average und war zu 57,14 Prozent auf die Doppel erfolgreich.

Deutscher Debütant im Decider geschlagen

Bei seinem European-Tour-Debüt wäre Riedtke beinahe die Sensation gelungen, doch der Berliner musste sich im Decider dem Tschechen Karel Sedlácek geschlagen geben. Das entscheidende Leg spielte der Favorit souverän von vorne weg und beendete die Partie schließlich auf der Doppel-7.

Kaum eine Chance hatte Klose gegen den Polen Krzysztof Ratajski. Er lag zwischenzeitlich sogar mit 0:5 zurück, konnte aber noch eine kleine Aufholjagd starten. Dennoch war Ratajskis 6:3-Sieg nie ernsthaft gefährdet.

Baltic Sea Darts Open: Fünf Deutsche noch im Turnier

Noch sind fünf deutsche Akteure im Turnier. Am Freitagabend greifen in der 1. Runde noch Lukas Wenig (vs. Kevin Doets), Paul Krohne (vs. Dirk van Duijvenbode), Marcel Hausotter (vs. Joe Cullen) und Niko Springer (vs. Nándor Major) ins Turnier ein.

Die deutsche Nummer eins, Martin Schindler, hat in der ersten Runde ein Freilos und steigt erst am Samstag ins Turnier ein. Er trifft auf Ryan Joyce. Der Engländer setzte sich am Freitagmittag mit 6:3 gegen Christian Kist durch.