Darts-Star Nathan Aspinall offenbart mentale Probleme

Jakob Lüers 20.05.2026 • 16:58 Uhr Nathan Aspinall gilt auf der Darts-Tour als absoluter Fanliebling. Nun hat der Engländer seltene Einblicke in seine mentale Verfassung gegeben und verraten, dass Drucksituationen bei ihm sogar zu körperlichen Reaktionen führen.

Darts-Star Nathan Aspinall hat offen über seine mentale Gesundheit gesprochen – und dabei verraten, dass er vor allem in für ihn ungewohnten Situationen noch immer sehr zu kämpfen hat.

Denn seit seiner Kindheit machen ihm Unsicherheit und starke Nervosität zu schaffen, wie der Weltranglisten-Vierzehnte im Double-Tops-Podcast erklärte. Dabei könnten bestimmte Momente laut Aspinall sogar starke körperliche Reaktionen hervorrufen.

Aspinall offenbart Hautausschlag

„Wenn ich etwas tun muss, das außerhalb meiner Komfortzone liegt, bekomme ich überall rote Flecken und Ausschlag“, sagte der 32-Jährige. Auf der großen Bühne fühle er sich mittlerweile zwar weitgehend sicher und habe keinen Ausschlag, doch abseits des Boards habe Aspinall die Unsicherheit aus Kindertagen nie ganz ablegen können.

„Selbst jetzt habe ich das noch, wenn ich über Themen spreche, bei denen ich mir weniger sicher bin. Gute Chance, dass der Ausschlag gleich wieder auftaucht“, scherzte der zweimalige Major-Champion, der in diesem Jahr erstmals seit 2022 nicht für die prestigeträchtige Premier League Darts nominiert wurde.

Das monatelange Reisen durch Europa sei laut Aspinall eine zusätzliche Drucksituation: „Fünf Jahre am Stück diese Liga zu spielen, ist hart. Jede Woche bist du bei Sky Sports, ständig im Rampenlicht und bekommst ununterbrochen Kritik in den sozialen Medien.“

Es sei „ganz angenehm, einmal im Hintergrund zu bleiben und zu sehen, wie andere die ganze Kritik abbekommen“, witzelte der Engländer in Bezug auf seine Nicht-Nominierung.

Darts-Star spricht offen über Probleme

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der 32-Jährige so ehrlich zu Wort meldet: In der Vergangenheit hatte Aspinall immer wieder offen über seine eigene Gesundheit gesprochen, vor allem über seine Dartitis, mit der er 2024 und 2025 zu kämpfen hatte. Der Brite hatte erklärt, dass er vor seinen Würfen von Panikattacken übermannt wurde und den Pfeil so nur schwer loslassen konnte.