So erlebt Aspinall seine Darts-Krankheit

Nathan Aspinall spricht offen über seine Herausforderung mit der Dartitis und seine intensive Arbeit in der Therapie. Mit neuer mentalen Stärke geht er heute ins Spiel – und glaubt, das Problem endlich überwunden zu haben.

Nathan Aspinall hat in den letzten sechs Monaten intensiv an seiner Dartitis gearbeitet und geht nun offen mit dem Problem um, das ihn über einen längeren Zeitraum beschäftigte. In Zusammenarbeit mit seinem Hypnotherapeuten Chris O’Connor scheint er einen Weg gefunden, diese mentale Blockade zu überwinden.