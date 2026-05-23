Emotionaler Sieg von Martin Schindler

Das Achtelfinale ist gebucht! Martin Schindler hat am Samstagabend Karel Sedlacek in der 2. Runde der International Darts Open in Riesa mit 6:5 in den Legs geschlagen.
Emotionaler Schindler-Sieg
Martin Schindler steht im Achtelfinale der International Darts Open in Riesa. Er folgt Landsmann Ricardo Pietreczko in die nächste Runde.
Martin Schindler steht im Achtelfinale der International Darts Open in Riesa
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Als Schindler seinen zweiten Matchdart in der Doppel-16 versenkte, ließ er einen lauten Jubelschrei los, hüpfte über die Bühne und klatschte mehrfach in seine Hände.
Auch „Pikachu“ gewinnt Nervenkrimi
Die deutsche Nummer eins spielte 84,26 Punkte im Durchschnitt und hatte eine Doppelquote von 37,5 Prozent. Sein Gegner kam auf einen Average von 81,74 Zählern, gepaart mit einer Checkoutquote von 26,32 Prozent.
Damit stehen in Riesa zwei deutsche Profis im Achtelfinale, nachdem Ricardo Pietreczko am Samstagnachmittag bereits Danny Noppert im Decider geschlagen hatte.
„Pikachu“ trifft am Sonntag zunächst auf Ross Smith (ab ca. 14.30 Uhr), ehe sich sein Landsmann mit Cameron Menzies (ab ca. 15.30 Uhr) duelliert. Die Deutschen könnten im Halbfinale aufeinandertreffen.