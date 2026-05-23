Pikachu gewinnt Nervenkrimi

Lars Hinzberg 23.05.2026 • 16:50 Uhr Ricardo Pietreczko steht im Achtelfinale der International Darts Open. In einer nervenaufreibenden Partie setzt er sich gegen den Favoriten Danny Noppert durch.

Ricardo Pietrczko scheint zurück in der Erfolgsspur zu sein! Bei den International Darts Open hat er den Niederländer Danny Noppert in einem Nervenkrimi 6:5 in den Legs bezwungen. Damit belohnte die deutsche Nummer zwei mit einem guten Auftritt und zog ins Achtelfinale ein.

Gegen die Nummer zehn der Order of Merit konnte Pikachu sich zwischendurch sogar mit 5:2 absetzen. Nach einem Lauf von Noppert drohte „Pikachu“ das Match wieder aus der Hand zu geben. Im Decider behielt er allerdings die Nerven und nutzte seinen dritten Matchdart auf der Doppel-Acht.

Zieht Schindler nach?

Im sächsischen Riesa trifft er am Sonntagmittag auf den Engländer Ross Smith, der sich überzeugend gegen Joe Cullen durchsetzte. Neben Martin Schindler, der am Samstagabend in Runde zwei auf Karel Sedlacek trifft, ist Pietreczko der einzig verbleibende Deutsche im Turnier.

Nach zehn Niederlagen in Serie gelang Pikachu am Freitag in der ersten Runde die ersehnte Erlösung. Beim 6:2 gegen Maik Kuivenhoven übersprang er die erste niederländische Hürde.

Fit für den World Cup?

Die Formsteigerung kommt genau zum rechten Zeitpunkt. Am 11. Juni startet in Frankfurt der World Cup of Darts. An der Seite von Martin Schindler wird Pikachu dort für Deutschland starten.