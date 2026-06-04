Darts heute live im Smart-TV und Stream: Nordic Darts Masters mit Humphries, Littler und van Gerwen

SPORT1 04.06.2026 • 14:39 Uhr Als nächster Teil der PDC World Series gastiert das Nordic Darts Masters am Freitag und Samstag in Kopenhagen.

In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen geben sich heute und morgen die ganz großen Namen der Darts-Szene die Klinke in die Hand. Zu verschenken haben die Profis bei den Nordic Darts Masters aber nichts.

Deutsche Spieler werden leider nicht dabei sein, wenn Stephen Bunting am Wochenende seine Mission Titelverteidigung angeht.

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Auch ohne die deutschen Stars dürfte das Teilnehmerfeld bei den Fans für Vorfreude sorgen. Mit Luke Littler, Luke Humphries, Gian Van Veen und Michael van Gerwen sind in Kopenhagen die Top vier der PDC Order of Merit am Start.

Insgesamt kämpfen 16 Teilnehmer um den Titel. Die vier Wildcard gingen an Johnny Clayton, James Wade, Gerwyn Price und Stephen Bunting. Darüber hinaus gingen acht Einladungen an lokale Teilnehmer aus den nordischen Ländern.