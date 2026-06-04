In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen geben sich heute und morgen die ganz großen Namen der Darts-Szene die Klinke in die Hand. Zu verschenken haben die Profis bei den Nordic Darts Masters aber nichts.
Darts heute live im Smart-TV und Stream: Nordic Darts Masters mit Humphries, Littler und van Gerwen
Littler und Co in Kopenhagen
Deutsche Spieler werden leider nicht dabei sein, wenn Stephen Bunting am Wochenende seine Mission Titelverteidigung angeht.
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Auch ohne die deutschen Stars dürfte das Teilnehmerfeld bei den Fans für Vorfreude sorgen. Mit Luke Littler, Luke Humphries, Gian Van Veen und Michael van Gerwen sind in Kopenhagen die Top vier der PDC Order of Merit am Start.
Insgesamt kämpfen 16 Teilnehmer um den Titel. Die vier Wildcard gingen an Johnny Clayton, James Wade, Gerwyn Price und Stephen Bunting. Darüber hinaus gingen acht Einladungen an lokale Teilnehmer aus den nordischen Ländern.
Gespielt wird zunächst im Modus Best of Eleven Legs. Im Halbfinale ist ein Sieg über die Distanz Best of 13, im Finale über Best of 15 nötig. Der Sieger kann mit 30.000 Pfund im Gepäck die Heimreise antreten.