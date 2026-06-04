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Darts heute live im Smart-TV und Stream: Nordic Darts Masters mit Humphries, Littler und van Gerwen

Littler und Co in Kopenhagen

Als nächster Teil der PDC World Series gastiert das Nordic Darts Masters am Freitag und Samstag in Kopenhagen.
Luke Littler bricht im Interview nach seinem Sieg bei der Premier League of Darts in Tränen aus. Verlierer Luke Humphries tröstet ihn und übernimmt anschließend das Interview.
SPORT1
Als nächster Teil der PDC World Series gastiert das Nordic Darts Masters am Freitag und Samstag in Kopenhagen.

In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen geben sich heute und morgen die ganz großen Namen der Darts-Szene die Klinke in die Hand. Zu verschenken haben die Profis bei den Nordic Darts Masters aber nichts.

Deutsche Spieler werden leider nicht dabei sein, wenn Stephen Bunting am Wochenende seine Mission Titelverteidigung angeht.

Darts heute LIVE: So verfolgen Sie das Nordic Darts Masters in Kopenhagen

  • TV:
  • Stream: pdc.tv, DAZN
  • Alle Infos: News SPORT1.de und in der SPORT1 App

Auch ohne die deutschen Stars dürfte das Teilnehmerfeld bei den Fans für Vorfreude sorgen. Mit Luke Littler, Luke Humphries, Gian Van Veen und Michael van Gerwen sind in Kopenhagen die Top vier der PDC Order of Merit am Start.

Insgesamt kämpfen 16 Teilnehmer um den Titel. Die vier Wildcard gingen an Johnny Clayton, James Wade, Gerwyn Price und Stephen Bunting. Darüber hinaus gingen acht Einladungen an lokale Teilnehmer aus den nordischen Ländern.

Gespielt wird zunächst im Modus Best of Eleven Legs. Im Halbfinale ist ein Sieg über die Distanz Best of 13, im Finale über Best of 15 nötig. Der Sieger kann mit 30.000 Pfund im Gepäck die Heimreise antreten.

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