Darts heute live im TV & Stream: Nordic Darts Masters mit Humphries, Littler und van Gerwen

Tobias Wiltschek 06.06.2026 • 17:00 Uhr Bei den Nordic Darts Open werden am Samstag das Viertel- und Halbfinale sowie das Endspiel ausgetragen.

In der dänischen Hauptstadt Kopenhagen betreten an diesem Samstag die ganz großen Namen die Darts-Bühne.

Schon im Viertelfinale der Nordic Darts Open kommt es zu Duellen der internationalen Stars. Nicht mehr mit dabei sein wird indes Stephen Bunting. Der Titelverteidiger verlor am Freitag völlig überraschend gegen den Schweden Viktor Tingström.

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Insgesamt kämpften 16 Teilnehmer um den Titel. Die vier Wildcards gingen an Jonny Clayton, James Wade, Gerwyn Price und Stephen Bunting. Darüber hinaus gingen acht Einladungen an lokale Teilnehmer aus den nordischen Ländern.

Im Viertelfinale fordert Bunting-Bezwinger Tingström Michael van Gerwen. Anschließend kommt es zum walisischen Duell zwischen Gerwyn Price und Jonny Clayton. Danach trifft James Wade auf Weltmeister Luke Littler, ehe Luke Humphries das Viertelfinale gegen Gian van Veen beschließt.

Auch die Halbfinals und das Finale werden noch am Samstag ausgetragen.