Darts heute live: Slovak Darts Open im TV, Stream und Ticker - mit Aspinall, Cross und van Gerwen

Lars Hinzberg 21.06.2026 • 10:00 Uhr Die Slovak Darts Open in Bratislava gehen am Sonntag in ihren Finaltag. Mit dabei sind auch einige der großen Namen.

Im slowakischen Bratislava laufen auch am Sonntag die Slovak Darts Open. Beim neunten Stopp der aktuellen European Tour kämpfen mit Nathan Aspinall, Rob Cross und Michael van Gerwen auch einige der Topstars um den Titel.

Die deutschen Hoffnungen wurden im Turnier vor allem von Tom Sykes beendet. Der Engländer besiegte am Freitag zuerst Niko Springer und räumte am Samstag mit Martin Schindler auch noch den letzten deutschen Vertreter aus dem Weg.

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Der Finaltag startet am Sonntag um 13:00 Uhr mit den Drittrunden-Matches. Anschließend geht es im Viertel-, Halb- und schließlich Finale ab ca. 22:15 Uhr in Richtung Titel. Für die beiden Finalisten dürfte es bei insgesamt vier Matches also ein echter Marathon-Tag werden.

Bei den Slovak Darts Open wird bis einschließlich des Viertelfinals im Modus „Best of 11 Legs“ gespielt. Das Halbfinale wird im Format „Best of 13 Legs“ ausgetragen, das Finale im Format „Best of 15 Legs“.