Darts-Star Humphries rechnet mit Fans ab - und entschuldigt sich

Schonungslose Worte von Luke Humphries! Nachdem der Darts-Star am Samstagabend das Finale des Nordic Darts Masters gegen Michael van Gerwen mit 7:8 verloren hatte, kritisierte er das Verhalten der Zuschauer in Kopenhagen.
Humphries rechnet mit Fans ab
Trotz des Finaleinzugs war Humphries nur zur Freude zumute. „Ich bin einfach enttäuscht, dass die Leute versucht haben, mich aus der Fassung zu bringen. Ich versuche, euch Unterhaltung zu bieten, und das Einzige, was ich dafür bekomme, sind Buhrufe“, sagte er im Bühnen-Interview.
Humphries äußert bitteren Verdacht
Er fügte hinzu: „Ich glaube, ehrlich gesagt, dass alle Spieler langsam die Nase voll davon haben. Es geht um Titel. Es ist einfach enttäuschend und das macht das Spielen dann umso härter.“
Im Laufe des Turniers musste Humphries immer wieder mit Buhrufen und Pfiffen umgehen, wenn er in wichtigen Momenten auf die Doppel geworfen hatte. Davon ließ er sich aber nicht aus der Fassung bringen und bewies mehrfach Nervenstärke.
Humphries entschuldigt sein Verhalten
Kurz nach dem verlorenen Endspiel meldete sich die Nummer zwei der Welt nochmals in den sozialen Netzwerken zu Wort und entschuldigte sich für seine Aussagen auf der Bühne.
„Entschuldigt bitte meine Emotionen heute auf der Bühne, Leute… Ich möchte Michael zu seinem fantastischen Sieg heute Abend gratulieren!! Ein absolut verdienter Sieg“, begann Humphries und ergänzte: „Ich hoffe, ihr versteht alle, dass ich euch einfach nur die besten Spiele und die beste Unterhaltung bieten möchte!“
Der 31-Jährige gestand, dass die vergangenen Monate hart für ihn gewesen seien und er versucht habe, wieder zu sich selbst zu finden. „Ich bin kurz davor, dort zu sein, wo ich hinwill, und ich möchte all meinen Fans für die anhaltende Unterstützung danken! Wir sehen uns nächstes Wochenende beim World Cup“, meinte er abschließend.