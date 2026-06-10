Darts: Uganda darf nicht nach Deutschland einreisen

SID 10.06.2026 • 18:52 Uhr Das Darts-Duo aus dem afrikanischen Land erhält aus Deutschland keine Visa und kann nicht am World Cup teilnehmen.

Ugandas Darts-Duo Patrick Ocheng und Juma Said ist die Einreise nach Deutschland zur Team-WM in Frankfurt/Main verweigert worden. Wie die Professional Darts Corporation (PDC) mitteilte, erhielten die Spieler keine Visa, auch eine Berufung gegen die Entscheidung blieb erfolglos. Zu den Hintergründen für die Einreiseverweigerung machte die PDC auf SID-Nachfrage keine Angaben.

Beim am Donnerstag beginnenden Turnier können Ocheng und Said somit nicht teilnehmen. Uganda hatte in der afrikanischen Qualifikation erstmals den Sprung zum World Cup geschafft. Weil auch der unterlegene Finalist Malawi nicht rechtzeitig die benötigten Visa beschaffen konnte, rückt Gibraltar nach.