"Gruppenphase überstehen": Schindler vor Team-WM

SID 10.06.2026 • 16:19 Uhr Im vergangenen Jahr besiegten Schindler und Pietreczko die Topfavoriten aus England. In dieser Saison schwächeln beide mit ihren Leistungen.

Der deutsche Dartsprofi Martin Schindler möchte bei der Team-WM in Frankfurt mit seinem Partner Ricardo Pietreczko „die Gruppenphase überstehen“ und ein gutes Ergebnis erzielen. Wie der 29-Jährige im SID-Interview sagte, hält er die Ausgangsposition in der Gruppe für „schwierig“. Das an Position fünf gesetzte deutsche Team trifft dort auf die Philippinen und Neuseeland.

Die beiden Profis, die laut Schindler „keine gute Saison“ spielen, haben das Sprichwort „Totgesagte leben länger“ zum „Motto des Turniers“ ernannt, weil es im Vorfeld des Turniers viel Kritik an den beiden gegeben hatte.

Besonders an Pietreczko: Fans in den sozialen Netzwerken forderten, dass „Pikachu“ seinen Startplatz an Deutschlands Nummer drei, Niko Springer, abgeben sollte, da er unter den Symptomen der „Dartitis“ leidet. Dabei handelt es sich um eine Blockade, die ähnlich wie Yips beim Golf zu Muskelkrämpfen führt und dafür sorgt, dass Dartsspieler Schwierigkeiten beim Werfen der Pfeile bekommen. Zwischen Februar und Mitte Mai gewann er nur drei von 19 Spielen auf der Tour.

Sensation im vergangenen Jahr

Dennoch ist Schindler von seinem Partner überzeugt: „Er hat mir das Vertrauen gegeben, dass er bis zur Team-WM wieder bereit sein wird, dass er das wieder hinbekommen wird“, sagte er über den 31-Jährigen, der sich „den Platz im Team als Deutschlands Nummer zwei verdient“ habe.

Im vergangenen Jahr sorgte das Duo für eine Sensation, als es die beiden englischen Ausnahmespieler Luke Littler und Luke Humphries besiegte, die auch dieses Jahr „die haushohen Favoriten“ sind. „Ich glaube, wir waren die einzigen in der Halle, die daran geglaubt haben, dass wir dieses Spiel gewinnen“, sagte der Mann mit dem Spitznamen „The Wall“. Schindler erwartet weniger als 30 Kilometer von seinem Heimatort Rodgau entfernt ein „tolles Turnier mit einer besonderen Atmosphäre“.