World Cup of Darts: Gegner von Schindler und Pietreczko fix

SPORT1 03.06.2026 • 13:53 Uhr Deutschlands Vorrundengegner beim World Cup of Darts stehen fest. Auf Martin Schindler und Ricardo Pietreczko warten machbare Aufgaben.

Die deutschen Topspieler Martin Schindler und Ricardo Pietreczko treffen beim World Cup of Darts in der Vorrunde auf die Philippinen und Neuseeland. Das ergab die Auslosung der PDC für die Team-WM, die vom 11. bis 14. Juni in Frankfurt ausgetragen wird.

Zum Auftakt spielen Schindler und Pietreczko gegen Alexis Toylo und Paolo Nebrida, die für die Philippinen an den Start gehen. Tags drauf steht dann die Begegnung gegen die Neuseeländer Jonny Tata und Ben Robb auf dem Programm.

Die Österreicher Mensur Suljovic und Rusty-Jake Rodriguez treffen in Gruppe B auf Frankreich (Thibault Tricole und Nicolas Thuillier) und China (Qingyu Zhan und Xiaochen Zong).

World Cup of Darts: Deutschland an Position fünf gesetzt

Die deutschen Darts-Stars Schindler und Pietreczko sind in Frankfurt an Position fünf gesetzt. Im vergangenen Jahr verpassten sie durch eine deutliche 1:8-Halbfinalniederlage gegen Nordirland den Einzug ins Finale. Josh Rock und Daryl Gurney krönten sich später auch erstmals zum Team-Weltmeister.