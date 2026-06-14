Littler und Humphries gewinnen erstmals gemeinsam die Team-WM

SID 14.06.2026 • 21:41 Uhr Nach dem Desaster im vergangenen Jahr, als gegen Deutschland bereits zum Auftakt Schluss war, zeigt England in Frankfurt diesmal keine Nerven.

Die Darts-Profis Luke Humphries und Luke Littler haben England zurück auf den Thron der Team-WM geführt und sich für das blamable Erstrunden-Aus aus dem Vorjahr rehabilitiert. Im Finale in Frankfurt setzte sich das Duo um PDC-Weltmeister Littler gegen das niederländische Team mit Michael van Gerwen und Gian van Veen souverän mit 10:5 durch. Die unterlegenen Niederländer hatten zuvor im Viertelfinale die deutschen Profis Martin Schindler und Ricardo Pietreczko ausgeschaltet, verpassten nun allerdings den ersten Titel für die Niederlande seit 2018.

Im Duell der an Nummer eins gesetzten Engländer mit den an Nummer zwei gesetzten Niederländern holten sich Littler und Humphries beim Stand von 2:2 das erste Break. Im Rennen um die ersten zehn gewonnenen Legs ließen die Engländer in der Folge keine Zweifel mehr aufkommen. Der dreimalige Weltmeister van Gerwen, der beim bislang letzten Triumph vor acht Jahren Teil des Team war, und sein 14 Jahre jüngerer Partner van Veen konnten den Favoriten kein begonnenes Leg abnehmen.