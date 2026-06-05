Nordic Darts Masters: Underdog düpiert Titelverteidiger

Tobias Wiltschek 05.06.2026 • 23:56 Uhr Viktor Tingström schafft die große Überraschung und schlägt bei den Nordic Darts Masters Titelverteidiger Stephen Bunting.

Am ersten Turniertag der Nordic Darts Masters in Kopenhagen hat ein Schwede für die große Überraschung gesorgt.

Viktor Tingström schaltete sensationell Titelverteidiger Stephen Bunting mit 6:5 aus. Der Engländer hatte beim Stand von 5:3 schon Kurs aufs Viertelfinale genommen, ließ die Partie jedoch noch aus der Hand gleiten.

Tingström nutzte seine Chance, erzwang den Decider und machte dort die Sensation perfekt.

In den anderen sieben Achtelfinalspielen setzten sich die Favoriten durch. Während Luke Humphries, Luke Littler, Michael van Gerwen, James Wade, Jonny Clayton und Gian van Veen ihre Erstrundenaufgaben souverän meisterten, musste lediglich Gerwyn Price in den Decider.

Am Ende aber rang der „Iceman“ aus Wales den Litauer Darius Labanauskas mit 6:5 nieder, nachdem sein Gegner zwischenzeitlich mehrere spektakuläre Highfinishes ausgepackt hatte.

Nordic Darts Masters: Die Viertelfinal-Paarungen:

Michael van Gerwen vs. Viktor Tingström

Gerwyn Price vs. Jonny Clayton

Luke Littler vs. James Wade