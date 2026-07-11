Darts heute live: European Darts Open im TV, Stream und Ticker - Schindler greift ein

SPORT1 11.07.2026 • 10:00 Uhr Die PDC European Tour trägt am Wochenende in Leverkusen ihr zehntes Turnier in diesem Jahr aus. Am Samstag greifen auch die Topstars ein. So können Sie das Turnier verfolgen.

Seit Freitag laufen in Leverkusen die European Darts Open. Und es gab bereits das eine oder andere Ausrufezeichen aus deutscher Sicht. Am Samstag greift auch Deutschlands Nummer eins, Martin Schindler, ins Geschehen ein.

„The Wall“ bekommt es im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale mit Kevin Doets aus den Niederlanden zu tun. Die Partie ist Teil der Abendsession (ca. 21.30 Uhr). Doch bereits am frühen Nachmittag gibt es Darts-Action.

Darts heute live: So können Sie die European Darts Open verfolgen

Im zweiten Match der Nachmittagssession ist Überraschungsmann Jan Schmidt im Einsatz. Der 21-Jährige schaltete in der ersten Runde Cameron Menzies nach 1:5-Rückstand aus. Geht sein Lauf auch gegen Mike De Decker weiter?

In Dragutin Horvat (vs. Luke Woodhouse), Max Hopp (vs. Krzysztof Ratajski) und Niko Springer (vs. Gian van Veen) sind drei weitere Deutsche noch im Rennen.

Bei den European Darts Open wird bis einschließlich des Viertelfinals im Modus „Best of 11 Legs“ gespielt. Das Halbfinale wird im Format „Best of 13 Legs“ ausgetragen, das Finale im Format „Best of 15 Legs“.