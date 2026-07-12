Darts heute live: European Darts Open im TV, Stream und Ticker - Wer holt sich den Sieg?

SPORT1 12.07.2026 • 10:00 Uhr Die European Darts Open in Leverkusen geht in die heiße Phase. So können Sie die entscheidenden Partien verfolgen.

Seit Freitag laufen in Leverkusen die European Darts Open. Jan Schmidt ist der einzige Deutsche, der den Samstag überstanden hat. Heute wartet der Showdown in Leverkusen.

Die deutsche Überraschung bekommt es um ca. 15:30 Uhr mit dem Engländer James Wade zu tun. Doch die Session hat schon davor spannende Matches zu bieten.

Darts heute live: So können Sie die European Darts Open verfolgen

European Darts Open: Wer holt sich den Sieg?

Um 13 Uhr startet die dritte Runde der European Darts Open mit der Partie zwischen Ryan Joyce und Jermaine Wattimena. Auch die niederländischen Stars um Michael van Gerwen und Gian van Veen sind noch im Rennen um den Sieg.

Bei den European Darts Open wird bis einschließlich des Viertelfinals im Modus „Best of 11 Legs“ gespielt. Das Halbfinale wird im Format „Best of 13 Legs“ ausgetragen, das Finale im Format „Best of 15 Legs“.