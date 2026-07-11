Jan Schmidt ist nicht zu halten! Nach seinem spektakulären Erstrundenmatch hat sich der 21-Jährige bei den European Darts Open in Leverkusen am Samstag auch gegen Mike De Decker mit 6:5 in Legs durchgesetzt.
Deutsche Darts-Sensation geht weiter
„Lightning“ bezwang damit die Nummer 21 der Welt. Der Herforder selbst rangiert gerade einmal auf Rang 176 der PDC Order of Merit.
Schmidts Sensation gegen De Decker
Gegen den Belgier zeigte Schmidt von Beginn an, dass er mit dem deutschen Heimvorteil umgehen kann, und ging schnell mit 2:0 in Führung. De Decker konnte sich zwar mit zunehmender Spieldauer in das umkämpfte Match hineinarbeiten, fand aber nicht richtig zu seinem Wurf.
Den Decider entschied „Lightning“ schlussendlich mit dem ersten Matchdart auf der Doppel-16 für sich. Im Achtelfinale seines erst zweiten European-Tour-Events überhaupt trifft Schmidt Sonntagnachmittag auf den Sieger aus der Partie zwischen James Wade und Maik Kuivenhoven.
Anders sah die Gefühlslage bei Dragutin Horvarth aus. Nach dem souveränen 6:2-Sieg gegen Mario Vandenbogaerde war gegen Luke Woodhouse, Nummer 14 der Welt, nichts mehr zu holen. Der Engländer schickte ihn glatt mit 6:0 Legs auf die Bretter.