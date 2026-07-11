Deutsche Darts-Sensation geht weiter

Lars Hinzberg 11.07.2026 • 15:12 Uhr Jan Schmidt setzt bei den European Darts Open in Leverkusen ein weiteres Ausrufezeichen. Für Dragutin Horvarth wurde es hingegen ein kurzer Nachmittag.

Jan Schmidt ist nicht zu halten! Nach seinem spektakulären Erstrundenmatch hat sich der 21-Jährige bei den European Darts Open in Leverkusen am Samstag auch gegen Mike De Decker mit 6:5 in Legs durchgesetzt.

„Lightning“ bezwang damit die Nummer 21 der Welt. Der Herforder selbst rangiert gerade einmal auf Rang 176 der PDC Order of Merit.

Schmidts Sensation gegen De Decker

Gegen den Belgier zeigte Schmidt von Beginn an, dass er mit dem deutschen Heimvorteil umgehen kann, und ging schnell mit 2:0 in Führung. De Decker konnte sich zwar mit zunehmender Spieldauer in das umkämpfte Match hineinarbeiten, fand aber nicht richtig zu seinem Wurf.

Den Decider entschied „Lightning“ schlussendlich mit dem ersten Matchdart auf der Doppel-16 für sich. Im Achtelfinale seines erst zweiten European-Tour-Events überhaupt trifft Schmidt Sonntagnachmittag auf den Sieger aus der Partie zwischen James Wade und Maik Kuivenhoven.